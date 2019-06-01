Двух сотрудников "Укрзализныци" задержали за взятку 270 тысяч гривен

Деньги вымогали у компании за подписание договора ответственного хранения.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала по подозрению в получении взятки двух сотрудников "Укрзализныци" - замначальника филиала "Центр сервисного обеспечения" и начальника одного из отделов этого филиала.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева .

Задержанным вменяют сговор с целью получения 270 тысяч гривен взятки от субъекта хозяйствования за подписание договора ответственного хранения.

Им собираются объявить подозрение по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса.

Фото: kyiv.gp.gov.ua