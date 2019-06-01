Новостей.COM ⇒
2019-06-01
Двух сотрудников "Укрзализныци" задержали за взятку 270 тысяч гривен
Деньги вымогали у компании за подписание договора ответственного хранения.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Задержанным вменяют сговор с целью получения 270 тысяч гривен взятки от субъекта хозяйствования за подписание договора ответственного хранения.
Им собираются объявить подозрение по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Фото: kyiv.gp.gov.ua
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
«« Крымскотатарскую активистку Салиеву оштрафовали за репост на Facebook 6-летней давности
01.06.2019 12:19
01.06.2019 12:19
←+Ctrl+→