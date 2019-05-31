Совладелец "Квартала 95" считает, что с РоSSией можно договориться о прекращении войны

Борис Шефир высказался за сокращение языковых квот и отмену закона о языке.

Совладелец "Квартала 95" считает, что с Россией можно договориться о прекращении войны
Борис Шефир
Фото: detector.media

Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир считает, что при сильном желании можно договориться с роSSийскими властями и закончить войну на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью "Детектор Медиа".

"Надо ее (войну) заканчивать... Если мы сильно захотим, то мы с ними (роSSийскими властями, - ред.) договоримся", - сказал Шефир, подчеркнув, что заканчивать войну на условиях противника "нельзя ни в коем случае".

"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход", - сказал Шефир.

"Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться. А если нет, то будем объявлять настоящую войну. А то что это такое: одной рукой воюем, а другой рукой торгуем? Очень важно желание хотя бы одной стороны, иначе для мира нет перспектив", - добавил совладелец "Квартала 95".

Шефир также полагает, что президент Зеленский не намерен находиться на этом посту долгое время: "Наш президент - необычный президент. Он не собирается зарабатывать на этой должности и не собирается там долго оставаться", - сказал он.

Говоря о языковых квотах на телевидении и радио, Шефир отметил: "Квоты и запреты - это плохо. Любые. Это противоречит Конституции. Статью 10, где идет речь о государственном языке, всегда цитируют наполовину. Вторая часть статьи говорит о том, что региональные языки и русский (отдельно выделенный) государство поддерживает и развивает. Квоты - это не развитие, это подавление языка. Конечно, украинский язык нужно поддерживать и развивать. Но не методом квотирования, а, например, какими-то преференциями, например, в налогообложении".

"Я ожидаю пересмотра квот. 90% - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", - сказал Шефир. Он добавил, что сейчас "не нужно теребить проблему языка, т.к. она делит общество".

"Вначале нужно войну остановить, а потом решать другие задачи", - подытожил Шефир.

Напомним, ранее президент Зеленский назначил своим первым помощником брата Бориса Шефира Сергея.


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