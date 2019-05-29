В столичных школах проведут реформу питания

КГГА рассматривает возможность повышения стоимости одного обеда для ребенка.

В столичных школах проведут реформу питания
Фото: Макс Левин

К первому сентября 2019 года в киевских школах введут реформу питания. Об этом сообщается в пресс-центре КГГА.

«Все коммунальные предприятия, которые занимаются школьным питанием в столичных учебных заведениях, должны получить сертификат соответствия международным стандартам качества питания HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)», - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского.

Главная задача реформы - построить систему стандартов и норм качества школьного питания. Все районные администрации вместе с коммунальными предприятиями, обеспечивающими питание школ, будут должны отработать новые формы и меню.

«Кормить наших детей нужно по-новому. И только за осознание общей ответственности всех участников организации питания будут улучшения. В противном случае, уже со следующего учебного года, предприятия, не получат сертификатов соответствия, будут устранены от поставок пищи», - подчеркнул Валентин Мондриевский.

В рамках реформирования школьного питания, рассматриваются несколько моделей его организации. Одна из предполагаемых моделей уже несколько лет эффективно работает в Германии. Ее суть в том, чтобы создать мини цеха, которые будут обеспечивать едой 20-30 ближайших школ.

Поскольку изменение школьного питания связана с большими капиталовложениями, КГГА рассматривает возможность повышения стоимости одного обеда для ребенка.

«Первые школы, в которых планируем реализовывать такую систему, будут пилотными, и логично, что лучше начинать с тех, где ситуация в наиболее критическом состоянии. Мы решим вопрос поставок качественных продуктов, чтобы нашим детям было вкусно и безопасно питаться. При этом бюджетные средства должны использоваться эффективно », - добавил заместитель председателя КГГА.

Напомним, петиция на сайте Кабмина об отмене реформы в художественных школах набирает обороты. Суть петиции в том, чтобы отменить приказы Министерства культуры № 353 от 25.04.2019 и № 628 от 12.07.2018. Отмечается, что эти приказы могут привести к разрушению системы художественных школ.

Суть реформы в том, что вышеперечисленные приказы уменьшат количество уроков в музыкальных детских школах. Сейчас на это отводится от 6,5 до 9 часов в неделю, а согласно новым постановлениям время занятий уменьшится до 5-7 часов, количество детей в группах увеличится до 15 человек.


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