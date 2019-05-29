В Киеве могут установить бронированное стекло на новом пешеходном мосту
Его установят, если далее будут продолжаться акты вандализма.
КГГА допускает установку бронированного стекла на пешеходном мосту между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов, если акты вандализма будут продолжаться. Об этом сообщает пресс-центр КГГА.
Отмечая недавние инциденты с треснутыми стеклами на пешеходном мосту, заместитель мэра Киева Александр Спасибко отметил: «Безопасность киевлян - самая главная ценность. Если продолжатся акты вандализма, то рассматриваем различные варианты замены. Возможен вариант замены верхнего слоя стеклопленки на бронированное стекло».
В сообщении также отметили, что по приблизительным подсчетам в праздничные дни на новом пешеходно-велосипедном мосту одновременно находились от 8 до 15 тыс. человек.
Вспоминая недавние вероятные акты вандализма, Спасибоко также отметил, что основное закаленное стекло не пострадало. «1 кв. м такого стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1 150 кг. Сейчас идет процесс замены верхнего слоя - защитной стеклопленки. Поврежденные элементы уже заменили. Пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимают и еще раз обрабатывают герметиком", - подчеркнул он.
На данный момент на мосту происходит постоянное научно-техническое сопровождение и ведутся регламентные работы. Само покрытие моста выполнено из гусасфальта.
В течение 30 дней должны вымыться и высыпаться камни, которые не прилипли к этому основанию.
Напомним, 25 мая в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой. На следующий день два стеклянных участка на поверхности пола покрылись трещинами.
Правоохранители начали расследование, а мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что в мост стреляли.
Позже, на мосту треснуло третье стеклянное окно, установленное на полу. Вечером, 27 мая Виталий Кличко сообщил, что поврежденные стекла заменили.
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