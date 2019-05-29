Одесский суд запретил 8 членам ВККСУ проводить оценивание (документ)

"Судебная реформа догнала родителей".

Суворовский суд Одессы запретил 8 членам Высшей квалификационной комиссия судей Украины совершать любые действия по проведению квалификационного оценивания. Об этом написал адвокат Роман Маселко на своей странице в Фейсбуке, опубликовав также копию документа.

Запрет касается Сергея Козьякова, Станислава Щотки, Михаила Макарчука, Юрия Титова, Анастасии Зарицкой, Николая Мишина, Валентины Устименко, Татьяны Весельской.

Фото: Roman Maselko

"А вы говорили, что проблема только в Окружном административном суде Киева. Как по мне Постановление является очевидно незаконным. Но ВККС благословляла сотни таких судей и закрывала глаза на еще более своевольные поступки. Вот они и решили, что разрешено все, главное иметь влиятельного покровителя. Судебная реформа догоняет своих родителей", - написал Маселко.

Напомним, 27 судей Окружного админсуда Киева повторно не явились на квалификационное оценивание 22 мая. Месяцем ранее они предоставили медицинские справки для переноса экзамена.


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