Сенченко заявил о выходе из "Батькивщины"

Депутат готов присоединиться к "широкому объединению патриотических сил".

Народный депутат Андрей Сенченко заявил о выходе из партии "Батькивщина". Об этом решении политик написал на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня я принял важное и очень непростое для меня решение о выходе из партии "Батькивщина". Я посвятил этой команде 14 лет своей жизни и оставался рядом с Юлией Тимошенко в тяжелые для нее и партии времена. Не надо искать конфликтов", - написал Сенченко.

Депутат критически высказался в отношении действий "политиков, пришедших к власти после Революции Достоинства", добавив, что отсутствие системных усилий по восстановлению мира без территориальных и политических уступок агрессору привели к росту поддержки антиукраинских сил, задачей которых Сенченко называет капитуляцию Украины в войне с РФ .

"Стержнем демократической проукраинской коалиции в следующем парламенте страны должна стать политическая сила, которая сосредоточится на реальном достижении мира через победу, и на глубокой модернизации экономики, необходимой для вхождения нашего государства в 20 наиболее экономически развитых стран мира. Такую силу возможно сформировать только опираясь на широкий общественно-политическое объединение патриотических сил Украины. Команда общественного движения "Сила права", к которой я принадлежу, готова стать надежной составляющей такого объединения", - написал Сенченко.

Напомним, Сенченко является депутатом ВР с 1996 года, каждый раз проходил по спискам Блока Юлии Тимошенко.