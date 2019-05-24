Кабмин объявил два конкурса на должности замглавы НСЗУ, один - повторно

Подача документов - до 10 июня. Конкурс состоится 25 июня.

Кабмин объявил два конкурса на должности замглавы НСЗУ, один - повторно
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины объявил повторный конкурс на должность заместителя главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), согласно статье 30 закона "О государственной службе".

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Отмечается, что сответствующее постановление правительство утвердило на заседании 22 мая.

Также объявлен еще один конкурс на должность зампредседателя НСЗУ.

Подача документов - до 10 июня. Конкурс состоится 25 июня.

Нацслужба здоровья Украины была создана в марте 2018 года. Партнерами НСЗУ состоянию на 2019 годы уже стали 1276 учреждений здравоохранения первичного звена, среди них - 131 частная клиника и 120 ФОП. Также договора с НСЗУ заключили 56 медучреждений-участников проекта реформирования вторичной специализированной медицинской помощи в Полтавской области. Также 977 аптечных учреждений-юридических лиц заключили договор с НСЗУ на участие в правительственной программе реимбурсации "Доступные лекарства".

Напомним, в феврале прошлого года победителем конкурса на должность главы НСЗУ стал заместитель геендиректора по вопросам стратегического развития ООО "Isida-IVF" Олег Петренко.


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