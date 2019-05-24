Игорь Гладковский попросил ускорить судебное рассмотрение его иска к Бигусу

Сын экс-секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь, который фигурирует в коррупционном скандале "Укроборонпрома", заявил о специальном затягивании судебного рассмотрения его иска о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам-расследователям Bihus Info и попросил суд ускорить это судебное рассмотрение.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Уже почти три месяца суд не может начать рассмотрение дела. Ответчики неоднократно заявляют о переносе судебных заседаний по надуманным поводам, загромождают дело различными ненужными бумагами, не имеющими никакого отношения к делу, меняют адвокатов", - говорится в заявлении Гладковского-младшего.

Он считает, что ответчики такими действиями якобы не дают возможности суду расставить точки над "i".

Также Гладковский сомневается в способности ответчиков "предоставить доказательства правдивости голословных обвинений" и обратился к суду с просьбой перейти к рассмотрению дела по сути.

Напомним, 25 февраля журналисты программы "Наші гроші" сообщили, что сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. По информации журналистов, Гладковский-младший вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных роSSийских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Президент Петр Порошенко уволил Гладковского из СНБО. При этом он заявил, что увольнение с должности - это не признание вины Гладковского и не приговор.

4 марта 2019 года Гладковский-младший подал в суд на журналиста Бигуса. Иск касается защиты чести и достоинства Игоря Гладковского. Ответчиками являются руководитель программы "Наші гроші" Денис Бигус и журналист-расследователь Леся Иванова.