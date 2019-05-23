Всемирный банк посоветовал Украине начать переговоры с МВФ о долгосрочной программе

Переговоры должны начаться этой осенью.

Всемирный банк посоветовал Украине начать переговоры с МВФ о долгосрочной программе
Фото: hyser.com.ua

Осенью Украина должна начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новой долгосрочной программе финансирования.

Об этом сказала директор Всемирного Банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в ходе презентации обновленного экономического прогноза в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что в продолжении такого сотрудничестве есть необходимость. Всемирный банк надеется, что новое украинское правительство будет придерживаться условий программы с Фондом, отметила Сату Кахконен.

"Осенью должны начаться переговоры о долгосрочной программе с МВФ, потому что есть необходимость продолжить сотрудничество", - сказала Кахконен.

Она отказалась комментировать первые назначения людей Зеленкого на высшие должности. Но подчеркнула, что ВБ ожидает у власти образованных и квалифицированных специалистов с высоким уровнем добропорядочности.

Напомним, на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский планирует встретится с представителями миссии МВФ.

Вчера утром, 23 мая сообщалось, что Миссия Международного валютного фонда сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества.

По состоянию на 13.00 23 мая, МВФ опроверг отъезд миссии из Украины.

Во второй половине того же дня Кабинет министров официально подтвердил, что миссия МВФ может досрочно прекратить работу в Украине, но пока что переговоры продолжаются.


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