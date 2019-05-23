Всемирный банк посоветовал Украине начать переговоры с МВФ о долгосрочной программе

Осенью Украина должна начать переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новой долгосрочной программе финансирования.

Об этом сказала директор Всемирного Банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в ходе презентации обновленного экономического прогноза в Киеве , передает "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что в продолжении такого сотрудничестве есть необходимость. Всемирный банк надеется, что новое украинское правительство будет придерживаться условий программы с Фондом, отметила Сату Кахконен.

"Осенью должны начаться переговоры о долгосрочной программе с МВФ , потому что есть необходимость продолжить сотрудничество", - сказала Кахконен.

Она отказалась комментировать первые назначения людей Зеленкого на высшие должности. Но подчеркнула, что ВБ ожидает у власти образованных и квалифицированных специалистов с высоким уровнем добропорядочности.

Напомним, на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский планирует встретится с представителями миссии МВФ .

Вчера утром, 23 мая сообщалось, что Миссия Международного валютного фонда сокращает график работы в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества.

По состоянию на 13.00 23 мая, МВФ опроверг отъезд миссии из Украины.