Президент Кенії заявив, що Світовий банк та МВФ є "заручниками" багатих країн

І "не здатні вирішити кліматичну кризу".

Президент Кенії Вільям Руто заявив, що Світовий банк та Міжнародний валютний фонд (МВФ) є "заручниками" багатих країн і не здатні повноцінно брати участь у розв'язанні кліматичної кризи, тому, на думку кенійського лідера, варто створити окремий "Глобальний зелений банк", передає Financial Times .

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Новий банк, за словами Руто, міг би допомогти закрити дефіцит у трильйони доларів, необхідні для зупинення глобального потепління. Ця інституція могла б фінансуватися за рахунок "зелених" податків і зборів, що застосовуються в усьому світі.

Наприклад, податки на фінансові операції, паливо, судноплавство та авіацію, за підрахунками Руто, можуть зібрати від $1,5 до $2 млрд на рік.

"Ми перебуваємо в кризовій ситуації", - наголосив кенієць.

У той час як Франція наполягає на введенні податку на викиди від морських перевезень, розмови про інші глобальні ініціативи щодо кліматичного оподаткування поки що не дали результатів.

У 2022 році Світовий банк заявив, що запровадження податку чи інших заходів щодо встановлення ціни на викиди парникових газів від судноплавства може дати 60 млрд доларів на рік.