Президент Кенії заявив, що Світовий банк та МВФ є "заручниками" багатих країн
І "не здатні вирішити кліматичну кризу".
Президент Кенії Вільям Руто заявив, що Світовий банк та Міжнародний валютний фонд (МВФ) є "заручниками" багатих країн і не здатні повноцінно брати участь у розв'язанні кліматичної кризи, тому, на думку кенійського лідера, варто створити окремий "Глобальний зелений банк", передає
Новий банк, за словами Руто, міг би допомогти закрити дефіцит у трильйони доларів, необхідні для зупинення глобального потепління. Ця інституція могла б фінансуватися за рахунок "зелених" податків і зборів, що застосовуються в усьому світі.
Наприклад, податки на фінансові операції, паливо, судноплавство та авіацію, за підрахунками Руто, можуть зібрати від $1,5 до $2 млрд на рік.
"Ми перебуваємо в кризовій ситуації", - наголосив кенієць.
У той час як Франція наполягає на введенні податку на викиди від морських перевезень, розмови про інші глобальні ініціативи щодо кліматичного оподаткування поки що не дали результатів.
У 2022 році Світовий банк заявив, що запровадження податку чи інших заходів щодо встановлення ціни на викиди парникових газів від судноплавства може дати 60 млрд доларів на рік.
Руто виступав на зустрічі світових лідерів у Парижі, де обговорювалася реформа світової фінансової системи, включаючи Світовий банк та МВФ, щоб вивільнити кошти для вирішення проблеми зміни клімату та полегшити борговий тягар країн, що розвиваються.