Президент Кенії заявив, що Світовий банк та МВФ є "заручниками" багатих країн

І "не здатні вирішити кліматичну кризу".

Президент Кенії Вільям Руто заявив, що Світовий банк та Міжнародний валютний фонд (МВФ) є "заручниками" багатих країн і не здатні повноцінно брати участь у розв'язанні кліматичної кризи, тому, на думку кенійського лідера, варто створити окремий "Глобальний зелений банк", передає Financial Times.

Президент Кенії заявив, що Світовий банк та МВФ є
© WilliamsRuto / Twitter

Новий банк, за словами Руто, міг би допомогти закрити дефіцит у трильйони доларів, необхідні для зупинення глобального потепління. Ця інституція могла б фінансуватися за рахунок "зелених" податків і зборів, що застосовуються в усьому світі.

Наприклад, податки на фінансові операції, паливо, судноплавство та авіацію, за підрахунками Руто, можуть зібрати від $1,5 до $2 млрд на рік.

"Ми перебуваємо в кризовій ситуації", - наголосив кенієць.

У той час як Франція наполягає на введенні податку на викиди від морських перевезень, розмови про інші глобальні ініціативи щодо кліматичного оподаткування поки що не дали результатів.

У 2022 році Світовий банк заявив, що запровадження податку чи інших заходів щодо встановлення ціни на викиди парникових газів від судноплавства може дати 60 млрд доларів на рік.

Руто виступав на зустрічі світових лідерів у Парижі, де обговорювалася реформа світової фінансової системи, включаючи Світовий банк та МВФ, щоб вивільнити кошти для вирішення проблеми зміни клімату та полегшити борговий тягар країн, що розвиваються.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Британські винищувачі знову перехопили літаки РФ поблизу повітряного простору НАТОБританські винищувачі знову перехопили літаки РФ поблизу повітряного простору НАТО
Україна уже захищає простір свободи НАТО – ЗеленськийУкраїна уже захищає простір свободи НАТО – Зеленський
Російський письменник організував псевдореферендум та очолив окупаційний орган в Запорізькій областіРосійський письменник організував псевдореферендум та очолив окупаційний орган в Запорізькій області
Постачав українську сировину для виробництва «Калібрів»: російському олігарху Шелкову оголосили підозруПостачав українську сировину для виробництва «Калібрів»: російському олігарху Шелкову оголосили підозру
Загальна мобілізація: на заході України заборонили лікувати чоловіків без дозволу військкоматуЗагальна мобілізація: на заході України заборонили лікувати чоловіків без дозволу військкомату
Блок рекламы


Похожие новости
Українка в Німеччині подала позов проти російських військовихУкраїнка в Німеччині подала позов проти російських військових
У США розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок УкраїніУ США розповіли, як наростили виробництво боєприпасів після початку поставок Україні
РФ підірвала Каховську ГЕС і замінувала ЗАЕС, аби залякати міжнародне співтовариство - Україна в ООНРФ підірвала Каховську ГЕС і замінувала ЗАЕС, аби залякати міжнародне співтовариство - Україна в ООН
СБУ затримала "праву руку" Шелкова, який вивозив титан з України для виробництва "Калібрів"СБУ затримала "праву руку" Шелкова, який вивозив титан з України для виробництва "Калібрів"
«Росія гірша за COVID-19, путінський режим – це рак» – постпред України у Радбезі ООН«Росія гірша за COVID-19, путінський режим – це рак» – постпред України у Радбезі ООН
П'ять країн просять генсека ООН розслідувати поставки іранських "шахедів" РосіїП'ять країн просять генсека ООН розслідувати поставки іранських "шахедів" Росії
В Україна вироблятимуть техніку для розмінування, світові бренди погодилисяВ Україна вироблятимуть техніку для розмінування, світові бренди погодилися
Україна отримає ракети AIM-120: збиватимуть літаки окупантівУкраїна отримає ракети AIM-120: збиватимуть літаки окупантів
Держдума у відповідь на ордер на арешт Путіна створила комітет з розслідування "злочинів України проти дітей Донбасу" - Британська розвідкаДерждума у відповідь на ордер на арешт Путіна створила комітет з розслідування "злочинів України проти дітей Донбасу" - Британська розвідка
Oryx порахував втрати техніки з початку війни: РФ втратила утричі більше за УкраїнуOryx порахував втрати техніки з початку війни: РФ втратила утричі більше за Україну
Последние новости
Подгружаем последние новости