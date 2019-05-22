Лидер палаты общин Британии подала в отставку из-за "Брексита"

Отставка Ледсом - 36-я по счету в кабинете Мэй, 21 из них была связана с "Брекситом".

Лидер палаты общин Британии подала в отставку из-за "Брексита"
Андреа Ледсом
Фото: twitter.com/andrealeadsom

Лидер большинства в палате общин Андреа Ледсом подала в отставку и, таким образом, покидает кабинет премьер-министра Британии Терезы Мэй.

Она заявила, что больше не верит, что нынешнее правительство сможет довести до конца выход страны из Европейского союза.

Несколько министров сказали Би-би-си, что Мэй больше не может оставаться на своем посту.

Ранее Ледсом выдвигала свою кандидатуру в лидеры правящей Консервативной партии, однако позже добровольно сошла с дистанции в пользу Терезы Мэй.

"С огромным сожалением и тяжелым сердцем я решила выйти из состава правительства", - написала Ледсом в своем Твиттере, приложив к сообщению скан своего заявления об уходе.

Лидер палаты общин входит в состав правительства Британии и отвечает за взаимодействие кабинета с нижней палатой парламента.

Отставка Ледсом - 36-я по счету в кабинете Мэй, при том что 21 из них была связана с "брекситом".


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