Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев

Решение находится в стадии обсуждения.

Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Владислав Бухарев
Фото: facebook.com/pg/buharev

В Администрации президента рассматривают вариант назначения главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

Решение окончательно еще не утверждено и находится в стадии обсуждения, но вероятность его принятия очень высока.

Владислав Бухарев - народный депутат Верховной Рады VIII созыва.

С декабря 2007 по март 2010 занимал пост первый заместитель Председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальник налоговой милиции.

1 марта 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией.

На парламентских выборах баллотировался по одномандатному избирательному округу №162 от партии "Батькивщина", прошел в Раду, набрав 20,26% голосов избирателей.

Как сообщалось, глава предвыборного штаба Зеленского Иван Баканов получил должность первого замглавы СБУ


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