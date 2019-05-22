Кабмин утвердил первый этап реформы экстренной медицинской помощи на 922 млн гривен

Пилотный проект стартует уже в этом году в пяти областях и в Киеве.

Кабмин утвердил первый этап реформы экстренной медицинской помощи на 922 млн гривен
Фото: 24tv.ua

Кабинет министров Украины утвердил концепцию развития экстренной медицинской помощи и направил средства на пилотный проект в шести регионах, а также утвердил закупку современных диспетчерских служб по всей стране. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что в течение следующих пяти лет произойдут такие изменения:

  • Обновление алгоритмов диспетчеризации и создание новой IT-инфраструктуры, что позволит следить за состоянием каждого вызова в режиме реального времени;
  • Новые модели образовательных мероприятий для работников экстренной медицинской помощи, а также контроля качества знаний (компетенций).
  • Обновление обязательных протоколов диспетчеров и протоколов командных действий бригад.
  • Новые автомобили и оборудование.
  • Повышение оплаты труда экстренным медицинским работникам.
  • Перестройка приемных отделений в больницах.
  • Увеличение доступности первой помощи.

Первый этап изменений начнется уже в этом году в шести пилотных регионах - в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и Киеве.

В рамках пилотного проекта предусмотрены закупки специализированного санитарного транспорта; оснащение учебно-тренировочных отделов центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМП); аппаратно-программного комплекса диспетчерских служб центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Счетная палата опубликовала манипулятивные выводы по программе "Доступные лекарства", - Минздрав

К концу года во всех регионах Украины будет действовать сеть современных диспетчерских служб, объединенных единой электронной системой. Благодаря современным диспетчерским, новым протоколам и центральной информационно-аналитической системе, вызовы обрабатываются оперативно, а бригады экстренной медицинской помощи быстрее добираться на место происшествия.

Всего на реализацию этих мероприятий в Госбюджете предусмотрено 922,5 млн гривен.


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