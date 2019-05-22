Раскопкам на Почтовой площади в Киеве присвоен статус памятника национального значения

Средневековую улицу, найденную при строительстве ТЦ, планируют сохранить.

Раскопкам на Почтовой площади в Киеве присвоен статус памятника национального значения
Фото: LB.ua

Кабинет министров 22 мая присвоил статус памятника национального значения участку прибрежного городского квартала Средневекового Киева, который нашли в ходе строительства торгового центра на Почтовой площади в 2015 году.

Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.

Памятник археологии находится в историческом центре Киева под современной Почтовой площадью, он находится между проезжей частью Владимирского спуска и улицей Боричев спуск. Границы объекта с юго-востока пока не обнаружены. Глубина залегания археологического объекта начинается с 2,5-8 м.

По результатам археологических исследований, проведенных в 2014-2017 годах Государственным предприятием "Центр археологии Киева" Института археологии НАН Украины, установлено, что объект состоит из деревянного настила дороги, ведущей от береговой линии центральной части города, фрагментов дренажной системы XVIII в. Также выявлены горизонты культурного слоя XI-XIII вв., залегающие на глубине 5,5-8 м, остатки уличной застройки XII в., которая отделена линией заборов из полубревна. Кроме того, зафиксировано здание, выполненное в срубной технике, а под ним - здание XI в., выполненной по каркасно-столбовой конструкции. Исследованы остатки мастерской стеклодела XIII в.

Учетной документацией памятника археологии ее историческая ценность определена так: "Объект дает новую информацию о развитии градостроительства в Средневековом Киеве. Благодаря уникальной сохранности деревянной застройки XI-XIII вв., характерной для средневековых городов Киевской Руси, является высококачественным источником для изучения и реконструкции исторического прошлого столицы Киевской Руси".

"Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева" раньше был занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник археологии местного значения приказом Министерства культуры Украины от 6 декабря 2016 года.

Напомним, в ноябре 2018 года Киевский городской совет решил разорвать инвестдоговор с застройщиком, который планировал строительство торгового центра на Почтовой площади, и предложит ему новый.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверениеУ Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSиейГлава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSией
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко за время президентства потерял статус миллиардера, - BloombergПорошенко за время президентства потерял статус миллиардера, - Bloomberg
На аллее Героев Небесной сотни в Киеве оградили участки с демонтированной брусчаткойНа аллее Героев Небесной сотни в Киеве оградили участки с демонтированной брусчаткой
В связи с инаугурацией в Киеве в воскресенье и понедельник ограничат движениеВ связи с инаугурацией в Киеве в воскресенье и понедельник ограничат движение
Порошенко сменил директора Национального института стратегических исследованийПорошенко сменил директора Национального института стратегических исследований
На должность посла США в Киеве рассматриваются две кандидатуры, - КлимкинНа должность посла США в Киеве рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
Мэрия Харькова выбрала новое место для волонтерской палатки с площади СвободыМэрия Харькова выбрала новое место для волонтерской палатки с площади Свободы
В Киеве состоялось шествие матерей погибших защитников УкраиныВ Киеве состоялось шествие матерей погибших защитников Украины
Машину главреда телеканала TVi сожгли ночью в КиевеМашину главреда телеканала TVi сожгли ночью в Киеве
Под посольством РФ в Киеве провели акцию против амнистии "кремлевских преступников"Под посольством РФ в Киеве провели акцию против амнистии "кремлевских преступников"
В Киеве провели акцию-перфоманс в поддержку СенцоваВ Киеве провели акцию-перфоманс в поддержку Сенцова
Последние новости
Подгружаем последние новости