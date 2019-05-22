Раскопкам на Почтовой площади в Киеве присвоен статус памятника национального значения

Кабинет министров 22 мая присвоил статус памятника национального значения участку прибрежного городского квартала Средневекового Киева , который нашли в ходе строительства торгового центра на Почтовой площади в 2015 году.

Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.

Памятник археологии находится в историческом центре Киева под современной Почтовой площадью, он находится между проезжей частью Владимирского спуска и улицей Боричев спуск. Границы объекта с юго-востока пока не обнаружены. Глубина залегания археологического объекта начинается с 2,5-8 м.

По результатам археологических исследований, проведенных в 2014-2017 годах Государственным предприятием "Центр археологии Киева " Института археологии НАН Украины, установлено, что объект состоит из деревянного настила дороги, ведущей от береговой линии центральной части города, фрагментов дренажной системы XVIII в. Также выявлены горизонты культурного слоя XI-XIII вв., залегающие на глубине 5,5-8 м, остатки уличной застройки XII в., которая отделена линией заборов из полубревна. Кроме того, зафиксировано здание, выполненное в срубной технике, а под ним - здание XI в., выполненной по каркасно-столбовой конструкции. Исследованы остатки мастерской стеклодела XIII в.

Учетной документацией памятника археологии ее историческая ценность определена так: "Объект дает новую информацию о развитии градостроительства в Средневековом Киеве . Благодаря уникальной сохранности деревянной застройки XI-XIII вв., характерной для средневековых городов Киевской Руси, является высококачественным источником для изучения и реконструкции исторического прошлого столицы Киевской Руси".

"Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева " раньше был занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник археологии местного значения приказом Министерства культуры Украины от 6 декабря 2016 года.

Напомним, в ноябре 2018 года Киевский городской совет решил разорвать инвестдоговор с застройщиком, который планировал строительство торгового центра на Почтовой площади, и предложит ему новый.