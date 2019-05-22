Бывший член НКРЭКУ Герус стал представителем Зеленского в Кабмине
До 2014 года он работал в инвесткомпании "Конкорд Капитал".
Бывший член Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Андрей Герус стал представителем президента Владимира Зеленского в Кабинете министров.
Об этом говорится в указе №314/2019 от 22 мая.
Герус родился в 1982 году в Нововолынске. В 2004 году закончил экономический факультет Львовского национального университета имени Франко.
В августе 2014 года был назначен членом НКРЭКУ, будучи до этого директором по инвестиционной деятельности ООО "Конкорд Капитал".
В июле 2015 года был уволен из Нацкомиссии.
В то же году баллотировался в Киевский горсовет от партии "Самопомощь"
С 2017 года возглавляет Ассоциацию потребителей энергетики и коммунальных услуг.
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