Бывший член НКРЭКУ Герус стал представителем Зеленского в Кабмине

До 2014 года он работал в инвесткомпании "Конкорд Капитал".

Бывший член НКРЭКУ Герус стал представителем Зеленского в Кабмине
Андрей Герус
Фото: Громадське

Бывший член Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Андрей Герус стал представителем президента Владимира Зеленского в Кабинете министров.

Об этом говорится в указе №314/2019 от 22 мая.

Герус родился в 1982 году в Нововолынске. В 2004 году закончил экономический факультет Львовского национального университета имени Франко.

В августе 2014 года был назначен членом НКРЭКУ, будучи до этого директором по инвестиционной деятельности ООО "Конкорд Капитал".

В июле 2015 года был уволен из Нацкомиссии.

В то же году баллотировался в Киевский горсовет от партии "Самопомощь"

С 2017 года возглавляет Ассоциацию потребителей энергетики и коммунальных услуг.


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