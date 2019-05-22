Раньше его прочили на пост министра иностранных дел.

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко стал заместителем главы Администрации президента.

Об этом говорится в указе №317/2019 от 22 мая.

Предыдущий заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой при Петре Порошенко, подал в отставку 16 мая. Сейчас он посол по особым поручениям в МИД Украины.

21 мая Зеленский назначил на место Елисеева заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль, но позже указ о ее назначении был объявлен несостоявшимся. Зеркаль осталась работать в МИДе.

По данным LB.ua, раньше кандидатура Пристайко рассматривалась на должность министра иностранных дел.

В 2014-2017 годах он работал заместителем и первым заместителем министра иностранных дел Украины, а перед этим был послом Украины в Канаде.