Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко стал заместителем главы Администрации президента

Раньше его прочили на пост министра иностранных дел.

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко стал заместителем главы Администрации президента
Фото: Укринформ

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко стал заместителем главы Администрации президента.

Об этом говорится в указе №317/2019 от 22 мая.

Предыдущий заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой при Петре Порошенко, подал в отставку 16 мая. Сейчас он посол по особым поручениям в МИД Украины.

21 мая Зеленский назначил на место Елисеева заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль, но позже указ о ее назначении был объявлен несостоявшимся. Зеркаль осталась работать в МИДе.

По данным LB.ua, раньше кандидатура Пристайко рассматривалась на должность министра иностранных дел.

В 2014-2017 годах он работал заместителем и первым заместителем министра иностранных дел Украины, а перед этим был послом Украины в Канаде.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверениеУ Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение
Зеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала ХомчакаЗеленский уволил Муженко и назначил начальником Генштаба участника боев за Иловайск генерала Хомчака
Елена Зеркаль стала замглавы АПЕлена Зеркаль стала замглавы АП
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSиейГлава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с РоSSией
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
Блок рекламы


Похожие новости
Глава Управления госохраны Гелетей подал в отставкуГлава Управления госохраны Гелетей подал в отставку
Кабмин подтвердил досрочное прекращение работы миссии МВФКабмин подтвердил досрочное прекращение работы миссии МВФ
Глава предвыборного штаба Зеленского получил должность первого замглавы СБУГлава предвыборного штаба Зеленского получил должность первого замглавы СБУ
Зеленский запустил влог о жизни президентаЗеленский запустил влог о жизни президента
МВФ опроверг отъезд миссии из УкраиныМВФ опроверг отъезд миссии из Украины
В Кремле отреагировали на заявление главы АП о референдуме по ДонбассуВ Кремле отреагировали на заявление главы АП о референдуме по Донбассу
Зеленский отменил назначение Зеркаль замглавы АП, - указЗеленский отменил назначение Зеркаль замглавы АП, - указ
Зеленский назначил замглавы АП продюсера, снимавшего рекламу Гройсмана и кино о КононенкоЗеленский назначил замглавы АП продюсера, снимавшего рекламу Гройсмана и кино о Кононенко
Глава АП Богдан заявил о приостанавлении своей адвокатской деятельностиГлава АП Богдан заявил о приостанавлении своей адвокатской деятельности
СМИ сообщили о возвращении в Украину экс-главы СБУ Хорошковского (обновлено)СМИ сообщили о возвращении в Украину экс-главы СБУ Хорошковского (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости