Парубий счел предложенный командой Зеленского референдум путем к капитуляции
"Ни Петлюра, ни Коновалец никогда бы не предложили референдум о примирении с Россией".
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает, что предложенный командой Владимира Зеленского референдум о мирных договоренностях с Россией - это путь к капитуляции.
Об этом он сказал в начале внеочередного заседания Верховной Рады.
"Сегодня - 140 лет со дня рождения главного атамана флота и войск УНР Симона Петлюры. А уже завтра, 23 мая, украинцы будут отмечать День героев. В этот день в 38 году большевистский агент в Роттердаме убил предводителя ОУН Евгения Коновальца. Ни Петлюра, ни Коновалец никогда бы не предложили украинцам референдум о примирении с Россией", - заявил Парубий.
"Рекомендую президенту и его команду хорошо изучить уроки истории и не искать путей капитуляции перед Россией. Для тех, кто предлагает помириться с Россией, напомню: 22 мая 14 года, когда я был секретарем СНБО, возле украинской Волновахи россияне жестоко и цинично расстреляли колонну украинской 51-й бригады. 18 украинцев тогда погибли. Не допустим, чтобы жизни украинцев были потрачены зря", - добавил председатель Верховной Рады.
Напомним, глава Администрации президента Андрей Богдан, назначенный на должность вопреки закону о люстрации, 21 мая заявил, что Зеленский рассматривает возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.
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