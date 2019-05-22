Глава предвыборного штаба Зеленского получил должность первого замглавы СБУ
Баканов заменил Демчину.
Глава предвыборного штаба Владимира Зеленского, директор ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал 95", лидер партии "Слуга народа" Иван Баканов получил должность первого замглавы Службы безопасности Украины.
Об этом говорится в указе №316/2019 от 22 мая.
Баканов также будет возглавлять Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
Его предшественником на данной должности был Павел Демчина. Он был уволен незадолго до прекращения полномочий президента Петра Порошенко.
Баканов - друг детства Зеленского.
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22.05.2019 10:42