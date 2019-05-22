27 судей Окружного админсуда Киева не явились на квалифоценивание

Экзамен в помещении ВККС 21 мая сдавали лишь трое судей.

27 судей Окружного административного суда Киева из 30 не явились на квалификационное оценивание.

Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной комиссии судей.

"21 мая 2019 в ВККС происходила сдача экзамена в пределах квалификационной оценки судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Однако 27 судей окружного административного суда города Киева не явились на оценивание. Таким образом, экзамен в помещении комиссии 21 мая 2019 сдавали лишь трое судей ОАСК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 апреля судьи Окружного админсуда Киева также не явились на квалифоценивание, сославшись на недомогание.

"17 апреля 2019 34 судьи окружного административного суда города Киева не появились на оценку, указав основанием временной нетрудоспособности. Решением Комиссии от 8 мая 2019 указанным 34 судьям причины неявки на экзамен признаны уважительными и перенесено сдачи экзамена на 21 мая 2019 года. Комиссия пока ожидает официальные документы о причинах повторной отсутствии судей ОАСК на квалификационном оценке", - говорится в сообщении.

Напомним, с 20 мая неизвестные "активисты" блокируют здание ВККС.