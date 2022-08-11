З’явились супутникові знімки знищеного аеродрому «Саки» в Криму

Під час вибуху на аеродромі «Саки» біля смт Новофедорівка в окупованому Росією Криму було знищено дев’ять російських військових літаків. Це доводять супутникові знімки, які опублікували « Схеми ».

Йдеться про знімки сервісу Planet Labs, датовані 10 серпня. На фото можна побачити, що знищену вибухами 9 серпня авіатехніку.