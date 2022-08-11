З’явились супутникові знімки знищеного аеродрому «Саки» в Криму

На військовому летовищі знищено дев’ять російських винищувачів та бомбардувальників, інформує ZN.ua.

З’явились супутникові знімки знищеного аеродрому «Саки» в Криму
© Схеми

Під час вибуху на аеродромі «Саки» біля смт Новофедорівка в окупованому Росією Криму було знищено дев’ять російських військових літаків. Це доводять супутникові знімки, які опублікували «Схеми».

Йдеться про знімки сервісу Planet Labs, датовані 10 серпня. На фото можна побачити, що знищену вибухами 9 серпня авіатехніку.

Перше фото – до вибуху, друге – після
Перше фото – до вибуху, друге – після

Зокрема на фото видно дев’ять спалених військових літаків – винищувачі типу Су-30СМ та бомбардувальники Су-24М.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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