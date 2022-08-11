Новостей.COM ⇒
2022-08-11
З’явились супутникові знімки знищеного аеродрому «Саки» в Криму
На військовому летовищі знищено дев’ять російських винищувачів та бомбардувальників, інформує
© Схеми
Під час вибуху на аеродромі «Саки» біля смт Новофедорівка в окупованому Росією Криму було знищено дев’ять російських військових літаків. Це доводять супутникові знімки, які опублікували «
Йдеться про знімки сервісу Planet Labs, датовані 10 серпня. На фото можна побачити, що знищену вибухами 9 серпня авіатехніку.
Перше фото – до вибуху, друге – після
Зокрема на фото видно дев’ять спалених військових літаків – винищувачі типу Су-30СМ та бомбардувальники Су-24М.
Юлія Лавришин, ZN.ua