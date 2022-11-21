Демонстративний арешт мобілізованих-відмовників з РФ: з’явились відеодокази

Фактично, це перші з 24 лютого кримінальні справи, відкриті щодо мобілізованих, інформує ZN.ua.

Демонстративний арешт мобілізованих-відмовників з РФ: з’явились відеодокази
Затримання російського мобілізованого, який відмовився їхати воювати в Україну

У мережі, передусім в російських телеграм-каналах, розповсюджується відео демонстративного арешту мобілізованого-відмовника перед строєм інших призовників. Чоловіку, який, судячи з усього, відмовився брати участь у бойових діях в Україні, оголосили про порушення справи за ст. 332 Кримінального кодексу РФ ч. 2.1 ("Невиконання наказу").

За інформацією каналу "Записки Vетерана", відео відзняте у прикордонній з Україною Білгородській області, яка часто стає плацдармом для перекидання окупантів на територію нашої країни.

Йдеться про "невиконання підлеглим наказу начальника, відданого в установленому порядку, у період воєнного стану, у воєнний час або в умовах збройного конфлікту або ведення бойових дій, а також відмова від участі у військових чи бойових діях". Ця стаття стала однією з тих, за які Держдума проголосувала на тлі оголошення так званої часткової мобілізації на початку осені.

Фактично, це перші з 24 лютого кримінальні справи, відкриті щодо мобілізованих. Вищезгадана норма з КК передбачає від 2 до 3 років позбавлення волі.


Оксана Коваль, ZN.ua





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