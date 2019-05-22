МВФ опроверг отъезд миссии из Украины

"Эксперты МВФ продолжают свои встречи с представителями власти".

Международный валютный фонд опроверг отъезд миссии из Украины.

Пресс-служба представительства фонда в Украине сообщила, что представители миссии пока остаются в Киеве .

"Представительство МВФ в Украине информирует, что эксперты МВФ продолжают свои встречи с представителями власти", - говорится в сообщении.

Утром 22 мая агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщило, что миссия МВФ сократит график работы в Украине и "сегодня или завтра" вернется в Вашингтон из-за роспуска парламента.