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"Гражданская позиция" Гриценко пойдет на выборы с партиями Добродомова, Томенко и Катеринчука Выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля. Фото: espreso.tv Политическая партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко намерена участвовать в выборах Верховной Рады 21 июля вместе с партиями "Народный контроль" Дмитрия Добродомова, "Родная страна" Николая Томенко и "Европейская партия Украины" Николая Катеринчука. Об этом говорится в фейсбуке Гриценко. Руководителем избирательного штаба стал глава исполкома "Народного контроля" Андрей Мысик. Напомним, что Гриценко участвовал в выборах президента Украины и занял пятое место с результатом 6,91% голосов. Тогда его поддержал мэр Львова, лидер "Самопомощи" Андрей Садовый. Его политическая сила намерена участвовать в выборах Верховной Рады отдельным списком.

LB.ua

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