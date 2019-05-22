"Гражданская позиция" Гриценко пойдет на выборы с партиями Добродомова, Томенко и Катеринчука

Выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.

?"Гражданская позиция" Гриценко пойдет на выборы с партиями Добродомова, Томенко и Катеринчука
Фото: espreso.tv

Политическая партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко намерена участвовать в выборах Верховной Рады 21 июля вместе с партиями "Народный контроль" Дмитрия Добродомова, "Родная страна" Николая Томенко и "Европейская партия Украины" Николая Катеринчука.

Об этом говорится в фейсбуке Гриценко.

Руководителем избирательного штаба стал глава исполкома "Народного контроля" Андрей Мысик.

Напомним, что Гриценко участвовал в выборах президента Украины и занял пятое место с результатом 6,91% голосов.

Тогда его поддержал мэр Львова, лидер "Самопомощи" Андрей Садовый. Его политическая сила намерена участвовать в выборах Верховной Рады отдельным списком.


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