Львиная доля чиновников работает дистанционно, - Николай Томенко

Львиная доля чиновников работает дистанционно, - Николай Томенко

Политик Николай Томенко раскритиковал идею дистанционной работы чиновников.

Об этом он рассказал на канале «Знай 24» в программе «Что дальше?».

«Я до сих пор не понимаю, почему львиная доля чиновников работает дистанционно, а не в Киеве. Для меня, как человеку, который с первого дня войны был в Киеве, это загадка, как можно в критический момент человеку, который принимает решение, дистанционно управлять, например, министерством», - отметил Николай Томенко.

По мнению политика, отправка чиновников на дистанционную работу с сохранением заработной платы – это неправильно, ведь, по словам Томенко, дистанционная работа в сфере государственного управления очень неэффективна.

«Я не понимаю, почему власть отправила две трети правительства в Ивано-Франковск и они там сидели до полного освобождения Киевской области. Я категорический противник дистанционной работы Верховной Рады и правительства», – подчеркнул Николай Томенко.

По словам политика, руководство страной не может проходить дистанционно: все чиновники должны быть на своих местах.


user, politeka.net

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