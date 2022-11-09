Доля Херсона: окупанти розганяють паніку в очікуванні наступу ЗСУ

Основну увагу в російсько-українській війні зараз зосереджено на можливій битві за тимчасово окупований Херсон – 9 листопада було підірвано три мости у Херсонській та Миколаївській областях, а у ворожих Telegram-каналах розганяють паніку, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Апостроф".

Так, один із користувачів мережі акцентував увагу на тому, що підрив мостів є маркером відступу та розвалу фронту.

"У будь-якому випадку зрозуміло, що битва за Херсон почалася. Ну як битва, знову біжимо", - зазначив чоловік. При цьому наголошується на тому, що рашисти роблять це в рамках оборонної операції, щоб уповільнити наступ ЗСУ.

Водночас, за інформацією аналітиків, а також пропагандистських ЗМІ, у низці сіл, які були на лінії фронту, вже немає російських військ – рашисти відходять на лівий берег Дніпра. Однак офіційно цю інформацію не підтверджують.

Варто зазначити, що з адміністративних будівель було знято російські триколори, а раніше повідомлялася інформація про ключову дату 10 листопада, до якої російські підрозділи мали залишити "столицю суб'єкта". Також повідомляється про можливі офіційні заяви Москви по Херсону ввечері 9 листопада.


Марія Швець, Апостроф





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