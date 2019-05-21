Каськива не будут судить по "делу Каськива"

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Соломенский райсуд Киева обвинительный акт по делу о хищении 259,2 млн гривен Госинвестпроекта при Владиславе Каськиве.

Пресс-служба НАБУ сообщила, что судить будут 9 человек, среди которых не оказалось самого Каськива.

"Привлечь его к уголовной ответственности за хищение средств Госинвестпроекта возможно только с согласия Республики Панама, которая пока не спешит ее предоставлять", - говорится в сообщении.

В 2017 году Каськива экстрадировали из Панамы по другому уголовному производству о хищении 7,45 млн гривен во время оплаты внешней рекламы, которое расследовала Генпрокуратура. Условием выдачи Каськива было то, что его не будут привлекать к уголовной ответственности за совершение другого преступления, совершенного до момента экстрадиции.

Вместо Каськива будут судить девятерых человек, преимущественно экс-чиновников Госинвестпроекта и ГП "Государственная инвестиционная компания". Также под суд пошел двоюродный брат Каськива Александр Матковский. Родной брат Каськива Александр находится в розыске.

По версии следствия, все эти люди причастны к хищению почти 260 млн гривен, выделенных в 2012 году из государственного бюджета на нацпроекты "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022". Проекты не были реализованы, а деньги исчезли.

Детективы НАБУ выяснили, что под видом займа их перевели на счета компаний, подконтрольных должностным лицам Госинвестпроекта и Государственной инвестиционной компании. Дальше деньги перечислили аффилированным с ними структурам, зарегистрированным на Кипре.

В дальнейшем эти деньги участники коррупционной схемы использовали на собственные нужды.

Обвинительный акт составлен по ч.1 ст.255 (создание преступной организации ), ч.5 ст. 191 (хищение), ч.2 ст.205 (создание компаний для прикрытия незаконной деятельности), ч.3 ст.209 УК Украины (отмывание денег).

Каськив с 23 декабря 2010 по 15 марта 2014 был председателем Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

В 2004 году Каськив руководил координационным центром гражданской кампании "ПОРА", принявшей активное участие в Оранжевой революции. Позже "ПОРА" стала политической партией. Каськив получил памятный знак "Выдающемуся участнику Оранжевой революции" и около года был внештатным советником президента Виктора Ющенко.

На досрочных парламентских выборах 2007 года Каськив получил мандат нардепа по списку блока "Наша Украина - Народная самооборона". В 2009-2010 годах работал в качестве советника премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по вопросам иностранных инвестиций.