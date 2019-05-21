Киевский суд оставил под стражей экс-главу Апелляционного суда Крыма
Арест Чернобуку продлен до 27 июня.
Голосеевский районный суд Киева 20 мая продлил арест бывшему председателю Апелляционного суда Крыма Валерию Чернобуку. Об этом сообщает Крым.Реалии.
"Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил до 27 июня 2019 года меру пресечения в виде содержания под стражей бывшего председателя Апелляционного суда АР Крым", – сообщили в пресс-службе Прокуратуры Автономной Республики Крым.
В марте 2014 года Чернобук публично поддержал аннексию Крыма Россией. Несмотря на это незаконные власти Крыма уволили его с должности и запретили въезд на полуостров. В начале апреля 2014 года Чернобук вернулся в Днепропетровск, заявил о верности Украине, а в июле указом президента Петра Порошенко был назначен на должность судьи Апелляционного суда Днепропетровской области.
В июле 2018 года Чернобуку заочно было объявлено подозрение в госизмене. 19 июля его объявили в розыск и в начале ноября задержали в Киеве.
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21.05.2019 14:51