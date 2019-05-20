У Зеленского во время инаугурации упало президентское удостоверение

Удостоверение Президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации.

Видео опубликовано "Цензор.НЕТ".

Во время церемонии Зеленский получил удостоверение и передал его одному из бойцов почетного караула, положив на специальную церемониальную подушечку.

Через несколько секунд, удостоверение соскользнуло на пол. Один из участников церемонии поднял его и положил на место.

Напомним, во время инаугурации президента Петра Порошенко 7 июня 2014 солдату почетной стражи стало плохо, и он едва не упал под ноги президенту, когда тот заходил в Верховную Раду.

Во вступления в должность Виктора Януковича, перед ним закрылись двери парламента. Ситуацию тогда спас почетный караул - бойцы оттолкнули дверь и не дали ей снова захлопнуться перед носом нового президента.

Третий президент Украины Виктор Ющенко после "Оранжевой революции" принимал присягу 23 января 2005 года. Его инаугурация проходила в два этапа: торжественная часть в здании парламента и вторая - на Майдане. После произнесения речи Ющенко выпустил в небо белых голубей, но один из них не мог взлететь, тогда президент не растерялся и помог ему подняться в небо.