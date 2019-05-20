Климкин планирует баллотироваться в Раду по мажоритарке

Министр не видит достойных партийных проектов.

Климкин планирует баллотироваться в Раду по мажоритарке
Фото: facebook/MFA of Ukraine

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что планирует баллотироваться в Верховную Раду как самовыдвиженец. Об этом он рассказал телеканалу "1+1".

Он сказал, что не видит на данный момент партийных проектов, которые моли бы быть достойными по качеству идей и количеству людей. Климкин сказал, что открыт к идеям и предложениям и на самом деле хорошие идеи имеют место быть. Однако если с этим не сложится – проблемы в этом он не видит.

"Я считаю, надо быть ближе к людям, а не к спискам. Вокруг родной Киев, в котором я много чего делал - и на Почтовой, и Кириловскую защищал. Поэтому спокойно, самовыдвиженцем и все будет супер", - сказал Климкин.

Отвечая на вопрос ведущего, готов ли он возглавлять МИД при Президенте Владимир Зеленском, министр ответил, что это было бы неправильно.

Напомним, 17 мая Павел Климкин подал в отставку и объявил об участии в парламентских выборах. Сегодня, 20 мая он подал соответствующее заявление в Верховную Раду и новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.


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