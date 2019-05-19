Порошенко выступил с последним обращением на посту Президента Украины

"Я верю в успех нашей страны и в ее европейское будущее".

Петр Порошенко, который завтра, 20 мая, сложит свои полномочия, обратился к соотечественникам с последней речью на посту Президента.

"Смена власти - признак нашей принадлежности к европейской цивилизации. Демократию мы сохранили даже в условиях роSSийской агрессии. Завтра власть переходит к новому Президенту, которого вы выбрали на честных и свободных выборах", - отметил Порошенко в обращении, обнародованном на сайте главы государства.

Он поблагодарил "великий украинский народ за великую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны. Страны, которая поразила весь мир силой национального духа, поразила достоинством, поразила устойчивостью и свободолюбием". Глава государства отдельно поблагодарил защитников Украины за право, возможность и честь быть Верховным Главнокомандующим.

"Сейчас, когда еще не окончательно утихли страсти, которые взбудоражила избирательная кампания, трудно рассчитывать на объективную оценку пути, который мы преодолели с 2014-го. Время все расставит по своим местам. Рано или поздно оно отделит грешное от праведного, зерна от плевел и правду от лжи", - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что Украина не просто выжила - она сегодня в лучшем состоянии, чем пять лет назад, и об этом свидетельствуют основные статистические показатели. Добиться этого удалось лишь совместными усилиями, благодаря поддержке активной части общества и пониманию большинства, отметил президент.

"Украину мы сохранили, "Новороссию" - похоронили. Агрессора значительно сильнее нас - остановили. Создали армию, которая стала одной из сильнейших на континенте", - добавил он.

Среди достижений последних пяти лет Порошенко назвал ратификацию Соглашения об ассоциации и переориентирование экономики на Евросоюз , рост товарооборота между Украиной и ЕС , введение безвизового режима, закрепление в Конституции курса Украины на членство в ЕС и НАТО.

"Параллельно с движением в Европу мы укрепляли и нашу украинскую идентичность. Это и собственная политика исторической памяти, и декоммунизация. Это и Томос, который мы получили в начале года. Это и закон об украинском языке, который только что мной подписан", - заявил Порошенко.

При этом глава государства отметил, что не во всех сферах удалось достичь желаемых успехов. По его словам, самым обидным является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины. И что с очень большим опозданием Украина начала восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса, вызванного роSSийской агрессией.

Петр Порошенко попросил прощения у всех, чьих надежд не оправдал; для кого реформы оказались особенно болезненными; кто за эти годы, встретившись с ложью, не нашел справедливости.

Он пожелал Владимиру Зеленскому успешного президентства.

"Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее стойко верю. Так пусть Господь Украину хранит, а ее новому главе - помогает в работе", - добавил он.

Порошенко подтвердил, что, уходя из офиса Президента, он не уходит из политики.

"Мой долг - опираясь на поддержку общественности, защитить уже завоеванное в государственном строительстве ... Никому не позволить ни свернуть с курса на членство в Евросоюзе и НАТО, ни втихаря спустить его на тормозах ... Ритуальных проевропейских и евроатлантические деклараций - мало. Нужна повседневная тяжелая работа, которую моя команда и делала в течение пяти лет. Это то, чего как гражданин буду требовать от новой власти, и в чем готов подставить ей плечо. Равно как и не давать спуску в случае отклонения от выверенного курса. Любые попытки, - резкие или ползучие, явные или скрытые - вернуть страну в сферу роSSийского влияния получат решительный отпор", - заявил пятый Президент Украины.

Он подчеркнул, что стратегическая цель, которую он провозгласил во время предвыборной кампании, остается в силе - до 2023 года подать заявку на членство в Европейском Союзе и получить План действий по членству в НАТО.

"Только это гарантирует независимость страны и безопасности каждого из нас. Достижение такой цели - задача каждого ответственного гражданина. Моя - в том числе. Я верю в успех нашей страны и в ее европейское будущее", - резюмировал Петр Порошенко.