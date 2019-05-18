В Симферополе почтили память жертв депортации крымских татар
В акции приняли участие около 350 человек.
В Симферополе 18 мая состоялась акция памяти жертв депортации крымскотатарского народа. Мероприятие прошло у памятного камня, установленного в сквере возле железнодорожного вокзала, сообщает корреспондент LB.ua.
В нем приняли участие около 350 человек. Территория вокруг места проведения акции была окружена сотрудниками роSSийской полиции и Росгвардии.
Собравшиеся возложили цветы к памятному камню, совершили традиционный крымскотатарский молебен, а также почтили память погибших минутой молчания. Часть активистов помолилась у памятного знака на территории вокзала. После этого сотрудники роSSийской полиции зачитали собравшимся предостережение о недопустимости нарушения антиэкстремистского законодательства РФ, а также закона о собраниях и митингах, и попросили разойтись.
Напомним, 18 мая 1944 года началась депортация крымских татар, в ходе трехдневной операции из Крыма вывезли около 250 тысяч крымских татар, половина из них погибла в дороге и в первые годы высылки.
В Украине депортация крымскотатарского народа признана геноцидом.
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Политика
18.05.2019 16:32