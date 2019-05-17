Депутата Ужгородского горсовета заставили заплатить в бюджет более 1 млн гривен, - ГПУ

Возглавляемое им предприятие с 2014 по 2017 год уклонялось от уплаты экологического налога.

Депутата Ужгородского горсовета заставили заплатить в бюджет более 1 млн гривен, - ГПУ
Фото: dp.sfs.gov.ua

При вмешательстве прокуратуры Закарпатской области депутат Ужгородского городского совета, директор местного коммунального общества, уплатил в бюджет более 1 млн гривен экологического налога.

Об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Отмечается, что депутата подозревают в умышленном уклонении от уплаты более 1 млн гривен экологического налога (ч. 1 ст . 212 УК Украины).

"В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый, непосредственно подписывал и организовывал подачу в органы фискальной службы налоговых деклараций, где проводился расчет экологического налога с применением коэффициента в три раза меньше реального. Таким образом, возглавляемое подозреваемым предприятие, в период 2014-2017 года уклонилось от уплаты более 1 млн грн налога", - сообщили в прокуратуре.

16 мая 2019 года подозреваемый уплатил всю сумму доначисленного налога, а прокуратура области, в соответствии с ч.4 ст.212 УК Украины, направила в Ужгородский горрайонный суд ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности.

Напомним, в прошлом году Фискальная служба изъяла у производителя обуви товара на 40 млн гривен, обвинив его в уклонении от уплаты налогов.


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