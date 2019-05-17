Украина призывает мир признать депортацию крымских татар геноцидом, - МИД

18 мая в Украине и мире чтят память жертв депортации крымскотатарского народа.

Украина призывает мир признать депортацию крымских татар геноцидом, - МИД
Фото: Макс Требухов

Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление к 75-й годовщине депортации крымских татар и призвало мировое сообщество признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа.

"Признание мировым сообществом факта геноцида крымскотатарского народа в соответствии с Конвенцией ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него будет свидетельствовать не только о восстановлении исторической справедливости, но и служить недопущению в будущем совершения подобных действий в отношении крымскотатарского или любого другого народа", – говорится в заявлении МИД.

В документе подчеркивается, что Украина высоко ценит недавнее заявление Сейма Латвии о поддержке политики непризнания аннексии Крыма, в которой депортация крымских татар в 1944 года признана геноцидом.

"Насильственное выселение крымских татар с территории его исторического проживания, умышленное создание в местах спецпоселений условий, которые привели к массовым смертям крымских татар, особенно детей и женщин, ограничение элементарных средств к существованию по международному праву имеют признаки геноцида. Верховная Рада Украины признала депортации из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа", - отмечается в документе.

Украина также требует у РоSSии "прекратить нарушения прав человека на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь, безотлагательно освободить всех политических заключенных, обеспечить соблюдение обязательств РоSSии как государства-оккупанта в соответствии с международным правом".

18 мая в Украине и мире чтят память жертв депортации крымскотатарского народа, что стала одной из самых трагических страниц истории ХХ века. По разным оценкам, только в первые годы изгнания в результате голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений погибло более 46% крымских татар.

23 апреля 2019 года Меджлис крымскотатарского народа принял обращение к парламентам и правительствам государств - членов ООН "О признании геноцида крымскотатарского народа".


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