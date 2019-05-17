Распад коалиции связан с желанием отсрочить проведение досрочных выборов, – Разумков
Команда Зеленского считает, что фактически, коалиции нет уже несколько лет.
Советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что прекращение деятельности коалиции "Европейская Украина" после выхода из нее фракции "Народный фронт" связано с желанием отсрочить какие-либо действия, касательно проведения досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"В данной ситуации нужно будет жить по закону и поступать по закону. И хотелось бы, чтобы все-таки в Украине был парламент, который будет полностью легитимен, и к решениям которого не будет возникать никаких вопросов, как внутри государства, в том числе, у избирателей, так и у наших зарубежных партнеров", - сказал Разумков .
Он отметил, что "тяжело выйти из того, что прекратило свое существование фактически несколько лет тому назад", поскольку в коалиции отсутствует 226 депутатов. Команда Зеленского считает, что это и есть подтверждение того, что коалиции не существует.
Касательно роспуска ВР после инаугурации Зеленского, Разумков сказал: "Я думаю, что возможность, наверное, есть, исходя из того, что я сказал. А будет ли это происходить – зависит от юридических предпосылок и запросов украинского народа и общества, которое хотело бы видеть слаженную работу власти".
Напомним, 17 мая фракция партии "Народный фронт" проголосовала за выход из действующей коалиции. Совет фракции поддержал это решение единогласно.
А парламентская фракция "Самопомощь" заявила, что не будет участвовать в формировании новой коалиции.
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