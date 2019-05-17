Распад коалиции связан с желанием отсрочить проведение досрочных выборов, – Разумков

Команда Зеленского считает, что фактически, коалиции нет уже несколько лет.

Распад коалиции связан с желанием отсрочить проведение досрочных выборов, – Разумков
Фото: Макс Требухов

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что прекращение деятельности коалиции "Европейская Украина" после выхода из нее фракции "Народный фронт" связано с желанием отсрочить какие-либо действия, касательно проведения досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В данной ситуации нужно будет жить по закону и поступать по закону. И хотелось бы, чтобы все-таки в Украине был парламент, который будет полностью легитимен, и к решениям которого не будет возникать никаких вопросов, как внутри государства, в том числе, у избирателей, так и у наших зарубежных партнеров", - сказал Разумков .

Он отметил, что "тяжело выйти из того, что прекратило свое существование фактически несколько лет тому назад", поскольку в коалиции отсутствует 226 депутатов. Команда Зеленского считает, что это и есть подтверждение того, что коалиции не существует.

Касательно роспуска ВР после инаугурации Зеленского, Разумков сказал: "Я думаю, что возможность, наверное, есть, исходя из того, что я сказал. А будет ли это происходить – зависит от юридических предпосылок и запросов украинского народа и общества, которое хотело бы видеть слаженную работу власти".

Напомним, 17 мая фракция партии "Народный фронт" проголосовала за выход из действующей коалиции. Совет фракции поддержал это решение единогласно.

А парламентская фракция "Самопомощь" заявила, что не будет участвовать в формировании новой коалиции.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУВ Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
Зеленский записал видеообращение к Верховной Раде
Боевики обстреляли из ручных гранатометов ТравневоеБоевики обстреляли из ручных гранатометов Травневое
Постпред Украины при ООН назначен послом в Ямайке по совместительствуПостпред Украины при ООН назначен послом в Ямайке по совместительству
Блок рекламы


Похожие новости
В БПП заявили, что Зеленский может распустить Раду, несмотря на заявление о развале коалицииВ БПП заявили, что Зеленский может распустить Раду, несмотря на заявление о развале коалиции
"Самопомощь" не будет участвовать в новой коалиции"Самопомощь" не будет участвовать в новой коалиции
"Народный фронт" вышел из коалиции (обновлено)"Народный фронт" вышел из коалиции (обновлено)
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
"ДемАльянс", "Дій з нами" и "Люди важливі" ведут переговоры с Вакарчуком по поводу выборов в Раду"ДемАльянс", "Дій з нами" и "Люди важливі" ведут переговоры с Вакарчуком по поводу выборов в Раду
Избирком Литвы назвал двух кандидатов, прошедших во второй тур президентских выборовИзбирком Литвы назвал двух кандидатов, прошедших во второй тур президентских выборов
Гройсман заявил, что готов возглавить правительство после парламентских выборовГройсман заявил, что готов возглавить правительство после парламентских выборов
Гройсман заявил о нецелесообразности досрочных выборов в РадуГройсман заявил о нецелесообразности досрочных выборов в Раду
В Казахстане прошли массовые задержания на акциях за бойкот выборовВ Казахстане прошли массовые задержания на акциях за бойкот выборов
У Зеленского сочли возможным роспуск Рады из-за отсутствия коалицииУ Зеленского сочли возможным роспуск Рады из-за отсутствия коалиции
Последние новости
Подгружаем последние новости