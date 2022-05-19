Ключевые оговорки против статуса кандидата в ЕС напрямую не связаны с Украиной – эксперт

Факторы свидетельствуют об уникальном окне возможностей

Ключевые оговорки против статуса кандидата в ЕС напрямую не связаны с Украиной – эксперт
© Офис президента

Если идея статуса кандидата в ЕС для Украины сама по себе не вызывает отторжения среди европейских стран, то идея предоставления этого статуса уже в июне на Совете ЕС порождает ряд возражений. Вместо поиска аргументов, почему это следует сделать именно в июне, озвучиваются аргументы, почему в следующем месяце этого может не произойти, пишет в статье директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

Она предупреждает, что факторы свидетельствуют об уникальном окне возможностей из-за беспрецедентной поддержки будущего членства Украины в ЕС в европейских обществах. При этом столь высокий уровень солидарности с Украиной и симпатии к Украине уже через несколько месяцев может начать "испаряться".

Сегодня есть две ключевые оговорки, которые звучат против статуса кандидата для Украины во всех основных скептических столицах. Эксперт подчеркивает, что как ни парадоксально, они напрямую не связаны с Украиной:

Гетьманчук пишет, что первый связан с необходимостью завершить внутреннюю реформу ЕС перед тем, как увеличивать список на расширение.

“Зачастую в этом контексте приходится и дальше слышать об изменениях в процедуре принятия решений. В столицах стран-основателей ощущается ностальгия по ЕС-15, когда вопрос дееспособности Евросоюза не сталкивался с постоянным сопротивлением в принятии решений от отдельных стран-членов. Тем более, если у этих стран, как Венгрия, есть проблемы с верховенством права”, — пишет эксперт.

Второй аргумент связан с Западными Балканами, отмечает она.

“В ряде европейских столиц есть серьезная обеспокоенность: Украина не должна обогнать Западные Балканы в процессе приближения к членству, потому что это несправедливо и неправильно по отношению к ним, потому что они, мол, столько времени уже в процессе, мы не можем предложить что-то Украине, не предлагая ни одного продвижения им. Больше всего приходилось слышать обеспокоенность – особенно в Берлине – по поводу Северной Македонии и Албании, с которыми ЕС уже долго не может начать переговоры о вступлении (в частности, из-за блокирования Северной Македонии со стороны Болгарии). Хотя на самом деле – и мы этот месседж доносили в трех столицах последние две недели – несправедливо делать Украину заложником диалога ЕС-Западные Балканы”, – отмечает Гетьманчук.

Наученный опытом Западных Балкан ЕС боится предоставить Украине статус кандидата, понимая, что вряд ли сможет в скором будущем открыть переговоры о членстве.

"Это значит загнать Украину в ту же ловушку "членство или ничего", в которой некоторые страны Западных Балкан находятся десятилетиями", — предупреждает Гетьманчук.


Александр Хребет, ZN.ua

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