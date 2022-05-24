Косово, Австрия, Ирландия и не только: в Пентагоне назвали 5 новых стран-участниц антикремлевской коалиции

В последнем заседании Контактной группы по помощи Украины, организованной на фоне встречи десятков представителей оборонных ведомств в немецком Ранштайне, приняли участие еще пять стран. О присоединении Австрии, Боснии и Герцеговины, Колумбии, Ирландии и Косово сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

“Многие страны предоставляют критически необходимые артиллерийские боеприпасы, системы береговой обороны, танки и другую бронетехнику. Другие выступили с новыми обязательствами по подготовке украинских вооруженных сил и поддержке их военных систем”, – рассказал о помощи Украине со стороны 40 стран-участниц встречи в ФРГ Остин.

Среди других он особо отметил: