Косово, Австрия, Ирландия и не только: в Пентагоне назвали 5 новых стран-участниц антикремлевской коалиции
О присоединении ряда стран к заседаниям созванной в Рамштайне Контактной группы сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, информирует
В последнем заседании Контактной группы по помощи Украины, организованной на фоне встречи десятков представителей оборонных ведомств в немецком Ранштайне, приняли участие еще пять стран. О присоединении Австрии, Боснии и Герцеговины, Колумбии, Ирландии и Косово сообщил глава
“Многие страны предоставляют критически необходимые артиллерийские боеприпасы, системы береговой обороны, танки и другую бронетехнику. Другие выступили с новыми обязательствами по подготовке украинских вооруженных сил и поддержке их военных систем”, – рассказал о помощи Украине со стороны 40 стран-участниц встречи в ФРГ Остин.
Среди других он особо отметил:
- Данию, которая предоставит гарпунную установку и ракеты для защиты побережья;
- Чехию за недавнее пожертвование ударных вертолетов, танков и ракетных систем.
- Италия, Греция, Норвегия и Польша вчера объявили о новых поставках артиллерийских систем и боеприпасов.
- Великобританию глава Пентагона упомянул за координацию помощи в безопасности и значительное количество британского оборудования, которое продолжает поступать в Украину.