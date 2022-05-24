Косово, Австрия, Ирландия и не только: в Пентагоне назвали 5 новых стран-участниц антикремлевской коалиции

О присоединении ряда стран к заседаниям созванной в Рамштайне Контактной группы сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, информирует ZN.ua.

Косово, Австрия, Ирландия и не только: в Пентагоне назвали 5 новых стран-участниц антикремлевской коалиции

В последнем заседании Контактной группы по помощи Украины, организованной на фоне встречи десятков представителей оборонных ведомств в немецком Ранштайне, приняли участие еще пять стран. О присоединении Австрии, Боснии и Герцеговины, Колумбии, Ирландии и Косово сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

“Многие страны предоставляют критически необходимые артиллерийские боеприпасы, системы береговой обороны, танки и другую бронетехнику. Другие выступили с новыми обязательствами по подготовке украинских вооруженных сил и поддержке их военных систем”, – рассказал о помощи Украине со стороны 40 стран-участниц встречи в ФРГ Остин.

Среди других он особо отметил:

  • Данию, которая предоставит гарпунную установку и ракеты для защиты побережья;
  • Чехию за недавнее пожертвование ударных вертолетов, танков и ракетных систем.
  • Италия, Греция, Норвегия и Польша вчера объявили о новых поставках артиллерийских систем и боеприпасов.
  • Великобританию глава Пентагона упомянул за координацию помощи в безопасности и значительное количество британского оборудования, которое продолжает поступать в Украину.

Оксана Коваль, ZN.ua

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