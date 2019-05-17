Боевики "ЛНР" обстреляли жилой район Золотого

Жители дома, куда прилетел снаряд, в момент удара были во дворе и не пострадали.

Боевики "ЛНР" сегодня утром, 17 мая, обстреляли населенный пункт Золотое в Попаснянском районе, снаряд попал в жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

По словам председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, этот обстрел стал еще одним "напоминанием для тех, кто думает, что война закончилась и террористы не стреляют по домам наших людей".

"В 07:30 прилет реактивного снаряда в жилой дом в городе Золотое Попаснянского района Луганской области. Семье, которая живет в этом доме, чудом повезло: в момент обстрела супруги были во дворе. В этом городе сейчас проживает около 10 тысяч человек, у которых так начинается утро. Полицейские на месте", - сообщил Князев.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Главного управления и Попаснянского отдела полиции вместе с взрывотехниками. Правоохранители документируют факт обстрела и устанавливают, из какого вида вооружения был осуществлен обстрел.

Напомним, за прошедшие сутки 16 мая пророSSийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов погиб украинский военный и еще один получил ранения.


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