Аваков прибыл на заседание итальянского суда по делу нацгвардейца Маркива

Сегодня суд выслушает показания свидетелей защиты.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков присутствует на суде в отношении украинского нацгвардейца Виталия Маркива в Италии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На сегодняшнем заседании будет допрошены свидетели защиты: и.о. командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан и четверо сослуживцев Маркива. Аваков прибыл на суд, чтобы выразить поддержку нашему военнослужащему и предоставить все необходимые доказательства его невиновности.

"Я уверен в невиновности Виталия Маркива и именно поэтому я сегодня здесь. Несмотря на то, что у нас в Украине прекратила существование парламентская коалиция и в понедельник инаугурация Президента Украины. Для нас это важно. Это наш солдат и мы его не оставим. Я с уважением отношусь к итальянскому суду, я здесь не для того, чтобы давить, а для того, чтобы предоставить информацию. И министерство внутренних дел, и министерство иностранных дел Италии способствуют этому визиту", - сказал Аваков.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 24 мая 2014 во время боевых действий в Славянске. Защита подсудимого отвергает все обвинения и настаивает на невиновности украинского военнослужащего.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУВ Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
Зеленский записал видеообращение к Верховной Раде
Боевики обстреляли из ручных гранатометов ТравневоеБоевики обстреляли из ручных гранатометов Травневое
Постпред Украины при ООН назначен послом в Ямайке по совместительствуПостпред Украины при ООН назначен послом в Ямайке по совместительству
Блок рекламы


Похожие новости
Государственная налоговая служба зарегистрирована в госреестреГосударственная налоговая служба зарегистрирована в госреестре
Аваков заверил в готовности руководства Нацгвардии свидетельствовать в итальянском суде по делу МаркиваАваков заверил в готовности руководства Нацгвардии свидетельствовать в итальянском суде по делу Маркива
Новым главой Конституционного Суда стала Наталья Шаптала, - СМИНовым главой Конституционного Суда стала Наталья Шаптала, - СМИ
Конституционный суд выразил недоверие главе суда ШевчукуКонституционный суд выразил недоверие главе суда Шевчуку
Труба подал апелляцию на решение Окружного админсуда о люстрационной проверкеТруба подал апелляцию на решение Окружного админсуда о люстрационной проверке
Генпрокуратура открыла производство о вмешательстве Порошенко, Петренко и Смолия в деятельность Окружного админсуда КиеваГенпрокуратура открыла производство о вмешательстве Порошенко, Петренко и Смолия в деятельность Окружного админсуда Киева
Судьи Окружного админсуда Киева не явились на квалификационное оценивание и прислали 34 справки о болезниСудьи Окружного админсуда Киева не явились на квалификационное оценивание и прислали 34 справки о болезни
Суд признал незаконным розыск экс-депутата Калетника по делу "о законах 16 января"Суд признал незаконным розыск экс-депутата Калетника по делу "о законах 16 января"
В Украине будут отмечать День отца на государственном уровнеВ Украине будут отмечать День отца на государственном уровне
ГПУ направила в суд обвинительные акты по делу ГандзюкГПУ направила в суд обвинительные акты по делу Гандзюк
Последние новости
Подгружаем последние новости