Аваков прибыл на заседание итальянского суда по делу нацгвардейца Маркива

Сегодня суд выслушает показания свидетелей защиты.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков присутствует на суде в отношении украинского нацгвардейца Виталия Маркива в Италии. Об этом сообщает пресс-служба МВД .

На сегодняшнем заседании будет допрошены свидетели защиты: и.о. командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан и четверо сослуживцев Маркива. Аваков прибыл на суд, чтобы выразить поддержку нашему военнослужащему и предоставить все необходимые доказательства его невиновности.

"Я уверен в невиновности Виталия Маркива и именно поэтому я сегодня здесь. Несмотря на то, что у нас в Украине прекратила существование парламентская коалиция и в понедельник инаугурация Президента Украины. Для нас это важно. Это наш солдат и мы его не оставим. Я с уважением отношусь к итальянскому суду, я здесь не для того, чтобы давить, а для того, чтобы предоставить информацию. И министерство внутренних дел, и министерство иностранных дел Италии способствуют этому визиту", - сказал Аваков.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле 24 мая 2014 во время боевых действий в Славянске. Защита подсудимого отвергает все обвинения и настаивает на невиновности украинского военнослужащего.