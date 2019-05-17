Гройсман призвал Раду изменить страну за пять месяцев

"У нас есть есть сегодня окно возможностей. Давайте изменим страну".

Гройсман призвал Раду изменить страну за пять месяцев
Фото: Lb.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал Верховную Раду в последние месяцы своей работы изменить избирательное законодательство и снять неприкосновенность.

"Очевидно, что украинский парламент и украинское правительство будут работать до следующих парламентских выборов. Давайте вместе с новоизбранным президентом определим повестку дня, которая нас объединяет", - сказал Гройсман с трибуны парламента во время часа вопросов к правительству.

В качестве примера он привел новое избирательное законодательство. "Возможно, пришло время объединиться и наконец-то принять решение о том, что система выборов должна быть изменена. Дать возможность конкуренции на политической арене общества", - сказал он.

Избирательный кодекс был принят в первом чтении в ноябре 2017 года. Он предусматривает отказ от мажоритарной системы выборов и переход на пропорциональную с открытыми партийными списками.

"Второй вопрос - депутатская неприкосновенность. Неприкосновенность депутатов парламента и других чиновников разъедает изнутри, разрешает расширять рамки и нарушать закон, за это все равно надо будет отвечать. Давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность", - сказал Гройсман.

В июне 2018 года Конституционный Суд признал конституционным законопроект президента об отмене депутатской неприкосновенности. Законопроектом предлагается с 1 января 2020 года исключить из Конституции ч. 1 и 3 ст. 80, в которых говорится о наличии у парламентариев неприкосновенности, а также о невозможности привлечения их к уголовной ответственности без согласия Рады.

Премьер-министр считает, что у Верховной Рады есть шанс в последние пять месяцев на реальные изменения.

"Что мы хотим сегодня? Пойти на выборы по старой системе, избрать новый парламент, сформировать новое правительство, а работать в старой системе принятия решения? Вы знаете, что будет, - будет то же самое. У нас есть есть сегодня окно возможностей. Это для нас шанс: или мы сделаем эти возможности для укрепления Украины, или это снова станет этапом упущенных возможностей. Давайте изменим страну за эти пять месяцев", - подчеркнул Гройсман.

Напомним, что 17 мая "Народный фронт" вышел из коалиции, де-факто лишив избранного президента Владимира Зеленского возможности досрочно распустить парламент и провести выборы летом, а не осенью.


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