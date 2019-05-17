Леонид Кравчук стал почетным гражданином Киева

Киевский городской совет на пленарном заседании в четверг, 16 мая, принял решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Киев " первому президенту независимой Украины Леониду Кравчуку.

Кроме Леонида Кравчука, это звание присвоено также директору Институту биохимии им. Палладина Национальной академии наук Украины, общественному деятелю Сергею Комиссаренко и деятелю культуры Светлане Литвиновой, информирует пресс-служба КГГА.

В КГГА напомнили, что под председательством Кравчука была принята Декларация о государственном суверенитете и Акт провозглашения независимости Украины. За время пребывания на посту президента Украины он последовательно отстаивал независимость государства и его суверенитет. Кравчук удостоен звания "Герой Украины" и многих других государственных наград.

Сергей Комисаренко - действительный член Национальной академии наук Украины и Национальной академии медицинских наук Украины, доктор биологических наук, профессор, государственный и общественный деятель. Основатель молекулярной иммунологии в Украине. Автор более 400 научных работ. Под его руководством в 1986 году проведено уникальное исследование иммунитета у людей, работавших сразу после аварии на Чернобыльской АЭС.

Светлана Литвинова - основатель и директор Музея Александра Кошица (украинский хоровой дирижер, композитор, этнограф и писатель-мемуарист) при специализированной общеобразовательной школе I-III степени №296 (Дарницкий район Киева). Более 40 лет работает в сфере образования, в 1998-2009 годах - депутат Харьковского районного в г. Киев совета.