Госдеп США подготовил второй пакет санкций против РФ из-за отравления Скрипалей
Первый пакет вступил в силу 27 августа 2018 года.
Госдепартамент США направил главе ведомства Майку Помпео и президенту США Дональду Трампу второй пакет санкций по делу об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ РоSSии Сергея Скрипаля и его дочери.
Об этом на слушаниях в Сенате заявила заместитель госсекретаря Андреа Томпсон, передает "Радио Свобода".
Томпсон назвала новые ограничения частью расширенной стратегии в отношении РоSSии.
Как сообщалось, Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась еще в Советском Союзе, а затем в РФ. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента РФ Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.
Спустя год после отравления Скрипалей РоSSия не отказалась от конфронтационной политики в отношении Запада
Первый пакет американских санкций из-за отравления Скрипалей вступил в силу 27 августа 2018 года. Ограничительные меры включают запрет на продажу РоSSии оружия, а также товаров и технологий двойного назначения.
Второй пакет может включать, в частности, полный запрет на экспорт в РоSSию американских товаров, ограничение импорта роSSийских товаров в США, понижение уровня дипломатических отношений, запрет на авиаперевозки государственными компаниями.
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Политика
17.05.2019 00:29