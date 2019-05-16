"ДемАльянс", "Дій з нами" и "Люди важливі" ведут переговоры с Вакарчуком по поводу выборов в Раду

Ранее СМИ сообщали, что 16 мая Вакарчук официально объявит об участии в парламентских выборах

"ДемАльянс", "Дій з нами" и "Люди важливі" ведут переговоры с Вакарчуком по поводу выборов в Раду
Святослав Вакарчук
Фото: стоп-кадр

Партия "ДемАльянс", движения "Дій з нами" и "Люди важливі" ведут переговоры с музыкантом Святославом Вакарчуком по поводу совместного участия в парламентских выборах. Об этом говорится в материале LB.ua.

Одна из основательниц движения "Дій з нами", нардеп Светлана Залищук рассказала, что политики ведут "переговоры по объединению платформы молодого поколения", которую представят в ближайшее время. Подтвердили факт переговоров основатель движения "Люди важливі" Сергей Гусовский и лидер "ДемАльянса" Василий Гацько.

"Моя с ним встреча у меня сформировала ожидания, что он собирается на парламентские выборы", - рассказал Гацько.

О том, что певец собирается идти в Раду, 8 мая сообщил канал ICTV бизнесмена Виктора Пинчука (с которым Вакарчук тесно общается) и журнал "Новое время".

По данным СМИ, 16 мая Вакарчук опубликует видеообращение, где официально объявит о походе в Раду. Пока же он выдерживает паузу - на звонки и сообщения LB.ua не отвечает.


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