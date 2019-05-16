"ДемАльянс", "Дій з нами" и "Люди важливі" ведут переговоры с Вакарчуком по поводу выборов в Раду
Ранее СМИ сообщали, что 16 мая Вакарчук официально объявит об участии в парламентских выборах
Партия "ДемАльянс", движения "Дій з нами" и "Люди важливі" ведут переговоры с музыкантом Святославом Вакарчуком по поводу совместного участия в парламентских выборах. Об этом говорится в материале LB.ua.
Одна из основательниц движения "Дій з нами", нардеп Светлана Залищук рассказала, что политики ведут "переговоры по объединению платформы молодого поколения", которую представят в ближайшее время. Подтвердили факт переговоров основатель движения "Люди важливі" Сергей Гусовский и лидер "ДемАльянса" Василий Гацько.
"Моя с ним встреча у меня сформировала ожидания, что он собирается на парламентские выборы", - рассказал Гацько.
О том, что певец собирается идти в Раду, 8 мая сообщил канал ICTV бизнесмена Виктора Пинчука (с которым Вакарчук тесно общается) и журнал "Новое время".
По данным СМИ, 16 мая Вакарчук опубликует видеообращение, где официально объявит о походе в Раду. Пока же он выдерживает паузу - на звонки и сообщения LB.ua не отвечает.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
16.05.2019 11:03