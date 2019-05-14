Шевчук заявил об "антиконституционном перевороте" в КСУ
Экс-глава КС обвинил к причастности к ситуации президента Петра Порошенко.
Уволенный 14 мая глава Конституционного суда Станислав Шевчук сообщил, что в стенах суда состоялся "антиконституционный переворот" и "захват государственной власти".
Об этом Шевчук написал в своем фейсбуке.
"Сегодня состоялся антиконституционный переворот в Конституционном Суде Украины и захват государственной власти со стороны лиц, занимавших должности судей Конституционного суда Украины", - заявил он.
По словам Шевчука, судьи главного конституционного органа государства, которые присягали народу Украины, "сами совершили тяжкое уголовное преступление, связанное со свержением конституционного строя. Переворот произошел в спешке, с грубыми и вопиющими нарушениями Конституции Украины, Закона Украины "О Конституционном cуде", Регламента Конституционного суда Украины", - добавил Станислав Шевчук.
Шевчук обвинил к причастности к ситуации президента Петра Порошенко.
"За этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель Порошенко, который прикладывает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными институтами", - отметил Шевчук.
Ранее 14 мая Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука, который начала этого года попал сразу в несколько скандальных историй. Его считают ответственным за отмену статьи о незаконном обогащении. Кроме того, сразу несколько судей обвинили Шевчука в системных нарушениях законодательства и дисциплины, которые приводят к институциональному кризису КС.
По данным СМИ, новым главой Конституционного Суда стала Наталья Шаптала.
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