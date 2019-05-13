Избирком Литвы назвал двух кандидатов, прошедших во второй тур президентских выборов

Действующий премьер-министр занял третье место и уже признал поражение.

Избирком Литвы назвал двух кандидатов, прошедших во второй тур президентских выборов

В Литве Главная избирательная комиссия страны определила двух лидеров выборов президента страны, которые выходят во второй тур президентской гонки. Об этом сообщает избирком Литвы.

По итогам голосования, прошедшего 12 мая на выборах президента Литвы, лидером первого тура стал независимый кандидат, экономист Гитанас Наусед. Он получил 31,13% голосов после обработки данных со всех 1972 избирательных участков.

За ним с небольшим отставанием идет кандидат от партии "Союз отечества - Христианские демократы Литвы" Ингрида Шимоните, которая также была министром финансов страны. Ее поддержали 29,16% избирателей.

Третьим в президентской гонке стал премьер-министр страны Саулюс Сквернялис, который набрал около 21%. Он уже признал поражение, а также подтвердил свои планы об уходе в отставку с поста главы правительства.

Всего в первом туре голосования на должность главы государства претендовали 9 кандидатов. Явка избирателей составила 56,85%.

Дата второго тура выборов президента Литвы будет названа позже.


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