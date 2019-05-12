В Казахстане задержали активистку за фото с воображаемым плакатом

Ранее в Уральске задержали активиста, который вышел на площадь с пустым плакатом.

В Казахстане активистка Жанбота Алжанова, которая выложила в соцсетях фотографию с воображаемым плакатом в руках, была задержана с применением силы.

Алжанову задержали в Нур-Султане и несколько часов допрашивали в полиции, сообщает роSSийский телеканал Дождь.

Фотографию с воображаемым плакатом Алжанова и еще одна активистка опубликовали 6 мая с подписью: "Как думаете - задержат? Вроде ничего провокационного не написано". Они сделали это после того, как в Уральске задержали активиста, который вышел на площадь с пустым плакатом.

Фото: facebook.com/Bota Aspan

"9 мая Алжанову задержали на улице люди в штатском, не предъявившие удостоверений, насильно посадили в автомобиль и доставили в отдел внутренних дел Байконурского района Нур-Султана. У нее изъяли телефон, а на допросе спрашивали, какими приложениями она пользуется, какие у нее политические взгляды и имеет ли она отношение к экстремистам. Алжановой сообщили, что ее допрашивают как свидетеля", - говорится в сообщении.

Через два часа активистке позволили связаться с адвокатом, тот приехал вечером. Алжанова написала отказ от всех показаний. По утверждению активистки, после задержания она получила несколько ссадин и синяков.

Алжанова помогает другим активистам, которых судят по обвинению в нарушениях на акциях протеста, носит им передачи и ходит на суды.

24-летнего Аслана Сагутдинова задержали с пустым плакатом 6 мая и отпустили после допроса. По его словам, своей акцией хотел показать, что в Казахстане нет демократических свобод.

Напомним, в марте президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Страну временно возглавил премьер-министр Касым-Жомарт Токаев, он же назначил досрочные президентские выбора на 9 июня.

В начале мая власти начали блокировать соцсети, Youtube, Telegram и некоторые СМИ.


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