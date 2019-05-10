МИД Украины вызывает датского посла на беседу из-за похищенного ребенка

Мама мальчика Даниэля утверждает, что отец прячет его в здании посольства.

Мама и бабушка Даниэля живут в машине у ворот датского посольства

Замминистра иностранных дел Украины Егор Божок сообщил о вызове датского посла в министерство из-за похищения ребенка. Об этом Божок написал на своей странице в Твиттере.

"Второй раз приглашаю в МИД Украины посла Дании Р.Мадсена. В этот раз на еще более серьезный разговор. Будем читать Венскую конвенцию...", - написал Божок.

Вдруге запрошую до МЗС ??Посла ?? Р.Мадсена @DKAMBinUkraine . Цього разу на ще серйознішу розмову. Читатимемо Віденську конвенцію...

Call ?? Ambassador R.Madsen @DKAMBinUkraine to @MFA_Ukraine for second time. Now - for more serious conversation. Will read the Vienna Convention... pic.twitter.com/2YRPbdFirx — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) May 9, 2019

Речь идет о случае 2-летнего Даниэля Моргенсона, похищенного в Запорожье. Его родители - украинка Анастасия Малапура и гражданин Дании. Иностранец забрал ребенка во время прогулки и вывез в Киев , где спрятал мальчика в посольстве своей страны.

Похищенный Даниэль, согласно опубликованным матерью документам, родился в Дании, а после переезда в Украину мальчику присвоили украинское гражданство.

Накануне министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил незаконное удержание в посольстве Дании украинского ребенка.