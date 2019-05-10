МИД Украины вызывает датского посла на беседу из-за похищенного ребенка

Речь идет о случае 2-летнего Даниэля Моргенсона, похищенного в Запорожье. Его родители - украинка Анастасия Малапура и гражданин Дании. Иностранец забрал ребенка во время прогулки и вывез в Киев, где спрятал мальчика в посольстве своей страны.
Похищенный Даниэль, согласно опубликованным матерью документам, родился в Дании, а после переезда в Украину мальчику присвоили украинское гражданство.
Накануне министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил незаконное удержание в посольстве Дании украинского ребенка.
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