США арестовали бывшего аналитика Агентства нацбезопасности за передачу информации журналистам

Дэниела Хейла обвиняют в передаче журналисту секретных документах, якобы о разработке беспилотников.

США арестовали бывшего аналитика Агентства нацбезопасности за передачу информации журналистам
Фото: Depositphotos/kelpfish

Бывший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) США Дэниэл Хейл арестован за передачу секретных материалов журналисту. Об этом сегодня сообщило Министерство юстиции США, пишет "Интерфакс-Украина".

Хейл, ранее служивший в ВВС США, в 2014 году передал журналисту неназванного издания несколько засекреченных документов. По данным СМИ, речь идет об издании The Intercept и материалах, касающихся разработки беспилотников. Издание впоследствии опубликовало эти секретные материалы.

Бывшего аналитика обвиняют в раскрытии секретной информации и краже госимущества, всего обвинения выдвинуты по пяти пунктам. Максимальное наказание за каждый из пунктов составляет 10 лет тюрьмы.

Напомним, в 2014 году роSSийская IT-компания "Лаборатория Касперского" случайно получила засекреченные файлы Агентства национальной безопасности США, когда сотрудники компании скачивали информацию о хакерской группе Equation Group. В сентябре 2017 года министерство внутренней безопасности США запретило использование продукции роSSийской "Лаборатории Касперского" в госструктурах США.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савик Шустер вернулся в УкраинуСавик Шустер вернулся в Украину
В гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранатВ гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранат
Глава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в УкравтодореГлава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в Укравтодоре
Балога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 маяБалога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 мая
Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Янукович обратился в Окружной админсуд Киева с жалобой на своего бывшего адвокатаЯнукович обратился в Окружной админсуд Киева с жалобой на своего бывшего адвоката
В гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранатВ гараже бывшего военного кладовщика в Прилуках обнаружили 49 ящиков патронов и 175 гранат
Спикера миссии Украины в ООН Николенко избрали вице-председателем комитета по информацииСпикера миссии Украины в ООН Николенко избрали вице-председателем комитета по информации
В Москве арестовали экс-регионала и миллионера Павла Климца, - КоммерсантъВ Москве арестовали экс-регионала и миллионера Павла Климца, - Коммерсантъ
Китай официально объявил об аресте бывшего главы ИнтерполаКитай официально объявил об аресте бывшего главы Интерпола
В Каменском стреляли в бывшего кандидата в мэры от "Укропа"В Каменском стреляли в бывшего кандидата в мэры от "Укропа"
ГПУ установила, кто слил переписку по "Укроборонпрому" журналистам Bihus.info, - СМИГПУ установила, кто слил переписку по "Укроборонпрому" журналистам Bihus.info, - СМИ
Во Франции арестовали главу "представительства ДНР" за сутенерствоВо Франции арестовали главу "представительства ДНР" за сутенерство
Суд Вильнюса заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Язова к 10 годам тюрьмыСуд Вильнюса заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Язова к 10 годам тюрьмы
В ЕС с 2015 года зафиксировали 5 тыс. случаев роSSийской дезинформацииВ ЕС с 2015 года зафиксировали 5 тыс. случаев роSSийской дезинформации
Последние новости
Подгружаем последние новости