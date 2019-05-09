США арестовали бывшего аналитика Агентства нацбезопасности за передачу информации журналистам

Бывший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) США Дэниэл Хейл арестован за передачу секретных материалов журналисту. Об этом сегодня сообщило Министерство юстиции США , пишет "Интерфакс-Украина".

Хейл, ранее служивший в ВВС США , в 2014 году передал журналисту неназванного издания несколько засекреченных документов. По данным СМИ , речь идет об издании The Intercept и материалах, касающихся разработки беспилотников. Издание впоследствии опубликовало эти секретные материалы.

Бывшего аналитика обвиняют в раскрытии секретной информации и краже госимущества, всего обвинения выдвинуты по пяти пунктам. Максимальное наказание за каждый из пунктов составляет 10 лет тюрьмы.