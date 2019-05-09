США арестовали бывшего аналитика Агентства нацбезопасности за передачу информации журналистам
Дэниела Хейла обвиняют в передаче журналисту секретных документах, якобы о разработке беспилотников.
Бывший аналитик Агентства национальной безопасности (АНБ) США Дэниэл Хейл арестован за передачу секретных материалов журналисту. Об этом сегодня сообщило Министерство юстиции США, пишет "Интерфакс-Украина".
Хейл, ранее служивший в ВВС США, в 2014 году передал журналисту неназванного издания несколько засекреченных документов. По данным СМИ, речь идет об издании The Intercept и материалах, касающихся разработки беспилотников. Издание впоследствии опубликовало эти секретные материалы.
Бывшего аналитика обвиняют в раскрытии секретной информации и краже госимущества, всего обвинения выдвинуты по пяти пунктам. Максимальное наказание за каждый из пунктов составляет 10 лет тюрьмы.
Напомним, в 2014 году роSSийская IT-компания "Лаборатория Касперского" случайно получила засекреченные файлы Агентства национальной безопасности США, когда сотрудники компании скачивали информацию о хакерской группе Equation Group. В сентябре 2017 года министерство внутренней безопасности США запретило использование продукции роSSийской "Лаборатории Касперского" в госструктурах США.
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