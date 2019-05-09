Президент Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику вооружения, ответственному за пожары на арсеналах

Все назначения соответствуют должностному расписанию.

Президент Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику вооружения, ответственному за пожары на арсеналах
Фото: mil.in.ua

Президент Украины Петр Порошенко присвоил 24 генеральских звания в ВСУ, ГПСУ и СБУ, но не все они соответствуют должностному расписанию, пишет журналист Юрий Бутусов на сайте "Цензор.нет"

"Большая часть удостоенных звания - это логичные решения, есть и люди с заслугами, и с реальным опытом. Но не все. Однако нельзя не обратить внимание, что многие генеральские должности, где даны повышения - вновь созданные, и должности в них определенного ранга созданы для поощрения или продвижения конкретных людей, а не исходя из какой-то рациональной логики", - отмечает Бутусов.

Шесть генерал-майоров ВСУ стали генерал-лейтенантами, из них два - на командных должностях в войсках, четверо служат в структурах тыла и административном аппарате МО:

  1. Олег Вишневский - командующий ОК "Пивдень";
  2. Василий Черненко - командующий воздушным командованием "Пивдень";
  3. Иван Гаврилюк - начальник Главного управления логистики-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ;
  4. Сергей Корнийчук - первый заместитель Главного инспектора Минобороны (подчиняется министру, а не командующему ВСУ);
  5. Владимир Рапко - начальник войск связи ВСУ;
  6. Николай Шевцов - начальник Вооружения ВСУ.

"Шевцов отвечает за безопасность арсеналов и складов боеприпасов в ВСУ, это высшее должностное лицо, которое подчиняется непосредственно начальнику Генштаба. И это за время его руководства Вооружением были взорваны три крупнейших склада боеприпасов стратегического значения - Балаклея, Ичня и Калиновка, это Шевцов фигурировал в отчетах всех комиссий по проверке безопасности арсеналов, как срывающий планы, не выполняющий распоряжения", - отмечает Бутусов.

"Все взрывы складов, за которые судили начальников - это на самом деле ответственность Шевцова", - пишет журналист.

11 полковников ВСУ получили звание генерал-майоров, 6 из них - на командных должностях в войсках, 5 - на административных и тыловых должностях:

  1. Петр Ромигайло - начальник штаба - первый замкомандующего ОК "Пивнич". В 14-м - начальник штаба сектора "Д", первым передал доклад о вторжении роSSийских войск утром 24 августа руководству ВСУ, впоследствии дал показания об этом военной прокуратуре, на его показаниях строится и расследование следственной комиссии ВР по Иловайску;
  2. Андрей Соколов - замкомандующего ОК "Пивдень", заслужил добрую славу как бывший комбриг 72-й бригады;
  3. Юрий Ставский - командующий зенитных ракетных войск;
  4. Николай Олещук - начальник штаба-первый зам воздушного командования "Схид";
  5. Василий Осипчук - замкомандующего ОК "Пивнич";
  6. Артем Лучников - начальник штаба-первый заместитель командующего морской пехотой ВМС ВСУ (Создание нового командования морской пехотой вызвало создание четырех новых генеральских должностей, так что решение закономерное);
  7. Владимир Миронюк - командир кадра корпуса резерва (корпус резерва также новый род сухопутных войск, с новыми должностями);
  8. Геннадий Долгашов - начальник управления персонала сухопутных войск ВСУ;
  9. Дмитрий Марченко - начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения. Самая завидная карьера в этом генеральском списке у Марченко. В 2015-м он был назначен в звании подполковника на вновь созданное ГУРСМО, которое занимается организацией госзакупок ВСУ, а поскольку данная должность была внесена в расписание как генерал-лейтенантская, звания полковника и генерал-майора были присвоены стремительно. Полковник в 2017-м - и уже генерал-майор в 2019-м, и это еще не предел роста в этой должности;
  10. Игорь Хоменко - начальник Главного военно-медицинского управления;
  11. Игорь Ступницкий - начальник логистики ВМС ВСУ.

В Государственной пограничной службе указом №178/2019 было присвоено 6 генеральских званий:

  1. Начальник ГПСУ Петр Цигикал стал генералом армии. Цигикал сделал впечатляющую карьеру - в 2015-м полковник, а за четыре года получил все четыре существующих генеральских звания.
  2. Юрий Гресько - первый замначальника ГПСУ стал генерал-лейтенантом;
  3. Артур Пименов - замначальника ГПСУ - стал генерал-лейтенантом;
  4. Леонид Коваленко - замдиректора департамента собственной безопасности ГПСУ;
  5. Александр Лебедь - начальник Донецко-Луганского управления;
  6. Сергей Шарапа - директор департамента аппаратной работы ГПСУ;

В Службе безопасности указом №204/2019 присвоено только одно генеральское звание: Сергей Коваленко - замначальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (куратор таможни, и руководитель расследования по делу Мирослава Продана, экс-главы ДФС).

"Ряд генералов получили звание накануне вероятных кадровых замен, как благодарность. Количество назначений связано с желанием оставить о себе добрую память и политическое влияние. Но далеко не для всех генералов такое внимание будет ростом - для кое-кого это вызовет вопросы", - считает Бутусов.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что президент Порошенко присвоил звание Героя Украины главе СБУ Василию Грицаку.


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