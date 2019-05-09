В Сеуле узнали о новых ракетных испытаниях КНДР
Официального подтверждения этой информации со стороны Северной Кореи пока не было.
Северная Корея осуществила запуск минимум одного реактивного снаряда в 77 километрах к северо-западу от Пхеньяна, в районе населенного пункта Синори (провинция Пхенан-Пукто).
Об этом сообщили в Комитете начальников штабов (КНШ) Южной Кореи, передает агентство Yonhap.
Официального подтверждения этой информации со стороны КНДР пока не было.
По данным Сеула испытания проводились в районе военной базы, где размещены баллистические ракеты "Нодон" с дальностью полета около 1300 километров.
Директор управления национальной безопасности Южной Кореи Чунг Юй Ен провел в связи с этим консультации с представителями КНШ и министром национальной обороны Чоном Ген Ду.
Напомним, ранее, 5 мая, Северная Корея провела стрельбы из крупнокалиберной дальнобойной реактивной артиллерии и испытания тактических управляемых ракет.
В апреле КНДР заявила об испытании "нового тактического управляемого оружия".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
09.05.2019 17:54
09.05.2019 17:54