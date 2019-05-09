?В Сеуле узнали о новых ракетных испытаниях КНДР

Официального подтверждения этой информации со стороны Северной Кореи пока не было.

Северная Корея осуществила запуск минимум одного реактивного снаряда в 77 километрах к северо-западу от Пхеньяна, в районе населенного пункта Синори (провинция Пхенан-Пукто).

Об этом сообщили в Комитете начальников штабов (КНШ) Южной Кореи, передает агентство Yonhap.

Официального подтверждения этой информации со стороны КНДР пока не было.

По данным Сеула испытания проводились в районе военной базы, где размещены баллистические ракеты "Нодон" с дальностью полета около 1300 километров.

Директор управления национальной безопасности Южной Кореи Чунг Юй Ен провел в связи с этим консультации с представителями КНШ и министром национальной обороны Чоном Ген Ду.

Напомним, ранее, 5 мая, Северная Корея провела стрельбы из крупнокалиберной дальнобойной реактивной артиллерии и испытания тактических управляемых ракет.