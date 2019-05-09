Полторак: нужно много времени, чтобы термин "отечественная война" ушел в прошлое

Министр обороны поздравил украинцев с Днем победы наз нацизмом.

Полторак: нужно много времени, чтобы термин "отечественная война" ушел в прошлое
Степан Полторак
Фото: пресс-служба президента

Министр обороны Степан Полторак считает, что должно пройти много времени, чтобы люди перестали использовать термин "отечественная война".

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Я думаю, что должно пройти очень много времени, чтобы поняли, что происходило", - сказал Полторак.

Министр обороны вместе с другими членами правительства и президентом Петром Порошенко принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. Он поздравил всех украинцев с Днем победы над нацизмом.

"Украинцы одержали победу наз нацизмом, но, к сожалению, на нашей земле снова началась война. Она началась в 2014 году, но оккупант пришел с другой стороны, он наш сосед. И сегодня эта война продолжается. Я хотела бы поздравить как ветеранов, которые воевали в 1941-1945 годах, так и бойцов, которые находятся сегодня на фронте", - сказал Полторак.

Напомним, ранее Институт национальной памяти рекомендуовал отказаться от сталинского пропагандистского термина и использовать термин "Вторая мировая война" вместо "Великая Отечественная война".


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